Глава МИД ФРГ заявил, что выступает за более жёсткую политику в отношении России

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Мааса заявил, что намерен занять более жёсткую позицию в отношении России , чем его предшественники.

Об этом сообщает Spiegel.

«Россия, к сожалению, действует всё более враждебно», — сказал он.

В частности, Маас отметил, что не верит в идею своих предшественников о постепенном снятии санкций, если Россия выполнит часть своих обязательств по Минским соглашениям.

«Существуют чёткие соглашения, которые предусматривают, что санкции не будут сокращены до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства», — заявил он.