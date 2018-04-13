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Глава МИД ФРГ заявил, что выступает за более жёсткую политику в отношении России
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Глава МИД ФРГ заявил, что выступает за более жёсткую политику в отношении России 

RT на русском 26 минут назад
Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Мааса заявил, что намерен занять более жёсткую позицию в отношении России, чем его предшественники.
Об этом сообщает Spiegel.
«Россия, к сожалению, действует всё более враждебно», — сказал он.
В частности, Маас отметил, что не верит в идею своих предшественников о постепенном снятии санкций, если Россия выполнит часть своих обязательств по Минским соглашениям.
«Существуют чёткие соглашения, которые предусматривают, что санкции не будут сокращены до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства», — заявил он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Мааса о необходимости усилить политическое давление на Россию в связи с блокированием российской стороной резолюции США по Сирии в Совбезе ООН.
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