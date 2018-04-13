Появились доказательства фальсификации химатак в Сирии

Специалисты проанализировали фото— и видеоматериалы и нашли множество несоответствий. Один и тот же погибший мальчик появляется одновременно в двух кадрах, на разных этажах. За провокационными материалами стоят «Белые каски». Представители гуманитарной организации оставили множество улик, когда в спешке покидали Восточную Гуту вслед за боевиками. В их офисе обнаружили списки имен полевых командиров, «нуждавшихся в помощи», на арабском языке.

Их волновали только съемки, а не жители города. Они лгали людям. Представились нам, как гражданская защита, но ни разу не принесли бутылку молока голодному ребенку

Сириец заявил, что в стране нет реанимобилей с правым рулем, но он стоит у входа в здание. Вероятнее всего, машину привезли из Великобритании , где расположен центральный офис «Белых касок».

У «Белых касок» был интерес только, как получить доллары, в то время как мы не могли найти сто лир на жизнь целой семьи

— сириец.

Для постановочных съемок в Хан-Шейхуне

и Думе «Сирийская гражданская оборона» полагалась на помощь боевиков. Они использовали для этого местных жителей подконтрольных территорий. Такими методами пользовались и в 2015 году.

Нас повезли в Думу террористы «

Джейш-аль Ислам». Они сказали: армия

вот-вот применит химическое оружие, сделайте вид, как будто его уже применили. Притворитесь, что вам трудно дышать, а мы будем поливать вас водой и приводить в чувства. Это все они снимали на камеру

— бывший пленник боевиков Мухаммед Худр Муса.

Несмотря на то, что хлор поражает дыхательную систему, пострадавших всегда поливают водой, ставят им уколы и надевают маски. При этом, «Белые каски» сами никогда не страдают от химатак.

У нас есть неопровержимые данные о том, что это была постановка очередная. К этой постановке приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании

«Белых касок» сирийцы называют «Белыми ботинками». В исламском мире бросить в человека ботинком считается крайне оскорбительным. Местные жители не могут

по-другому

относиться к представителям цивилизованного мира, которые делают селфи с мертвыми детьми.