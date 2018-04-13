Видеозапись доказательства фальсификации химатак в Сирии опубликовали в Сети. Материал предоставил сайт телеканала «Звезда».
Специалисты проанализировали фото— и видеоматериалы и нашли множество несоответствий. Один и тот же погибший мальчик появляется одновременно в двух кадрах, на разных этажах. За провокационными материалами стоят «Белые каски». Представители гуманитарной организации оставили множество улик, когда в спешке покидали Восточную Гуту вслед за боевиками. В их офисе обнаружили списки имен полевых командиров, «нуждавшихся в помощи», на арабском языке.
Их волновали только съемки, а не жители города. Они лгали людям. Представились нам, как гражданская защита, но ни разу не принесли бутылку молока голодному ребенку
— житель Думы.
Сириец заявил, что в стране нет реанимобилей с правым рулем, но он стоит у входа в здание. Вероятнее всего, машину привезли из Великобритании, где расположен центральный офис «Белых касок».
У «Белых касок» был интерес только, как получить доллары, в то время как мы не могли найти сто лир на жизнь целой семьи
— сириец.
Для постановочных съемок в Хан-Шейхуне
и Думе «Сирийская гражданская оборона» полагалась на помощь боевиков. Они использовали для этого местных жителей подконтрольных территорий. Такими методами пользовались и в 2015 году.
Нас повезли в Думу террористы «
Джейш-аль Ислам». Они сказали: армия
вот-вот применит химическое оружие, сделайте вид, как будто его уже применили. Притворитесь, что вам трудно дышать, а мы будем поливать вас водой и приводить в чувства. Это все они снимали на камеру
— бывший пленник боевиков Мухаммед Худр Муса.
Несмотря на то, что хлор поражает дыхательную систему, пострадавших всегда поливают водой, ставят им уколы и надевают маски. При этом, «Белые каски» сами никогда не страдают от химатак.
У нас есть неопровержимые данные о том, что это была постановка очередная. К этой постановке приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании
— министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Белых касок» сирийцы называют «Белыми ботинками». В исламском мире бросить в человека ботинком считается крайне оскорбительным. Местные жители не могут
по-другому
относиться к представителям цивилизованного мира, которые делают селфи с мертвыми детьми.