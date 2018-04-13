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Тамбовский губернатор призывает индустриальные парки активизировать работу
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Тамбовский губернатор призывает индустриальные парки активизировать работу 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
ТАМБОВ, 13 апр — РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин призвал индустриальные парки ускорить заключение соглашений с резидентами, что позволит привлечь дополнительные инвестиций в территории, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в своем отчете перед депутатами областной думы поставил в пример другим муниципальным образованиям территории, где созданы зоны с особым режимом предпринимательской деятельности. Это Уварово, Котовск и Никифоровский район, где созданы индустриальные парки. И наиболее значимый итог — правительство Российской Федерации присвоило моногороду Котовск статус территории опережающего социально-экономического развития.
"В текущем году мы должны обеспечить заключение соглашений не менее чем с тремя резидентами на площадке каждого индустриального парка. Льготный режим ведения бизнеса не только регионального, но и федерального уровня, позволит диверсифицировать экономику, стимулировать приток инвестиций, и главный итог — улучшить качество жизни", — приводит пресс-служба слова Никитина.
Губернатор также дал поручение принять меры с тем, чтобы тамбовские индустриальные парки были зачислены в федеральный реестр.
"Без этого мы не сможем получить федеральную поддержку, продолжить сотрудничество с Фондом моногородов для развития инфраструктуры в зоне Котовска и рабочего поселка Знаменка", — подчеркнул Никитин.
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