Долгая несчастная жизнь. Как разные страны реагировали на санкции

В конце этой недели депутаты Государственной думы обнародовали законопроект с ответом на санкции США . Несложно заметить, что этот документ оказался довольно агрессивным шагом против Европы и Соединенных Штатов: парламент последовательно продолжает идти на обострение ситуации.

Такое развитие событий неизбежно приводит к мысли рассмотреть имеющийся исторический опыт по части выживания различных государств при ограничении внешнеэкономических и дипломатических связей. Имеются ли у России шансы на поступательное развитие в подобных условиях? Или речь идет о простом физическом выживании? Или даже о крахе страны? Добивались ли те, кто вводил санкции, своих целей в прошлом?

Про атаку японской авиации и флота на Перл-Харбор слышали, наверное, все. Но вот назвать причины подобного демарша Токио многие затруднятся. На самом деле, повод лежал в экономической плоскости: незадолго до нападения США заморозили японские активы, а также ввели эмбарго на поставку американской нефти и бензина в Японию.

Санкции стали следствием того, что 1941 году японцы заняли аэродромы во Французском Индокитае. Американцы сочли это актом агрессии. Из-за санкций Япония оказалась под угрозой полной остановки экономики: до 80% покупаемых нефтепродуктов Токио получало из США. Каждый день запасы жидкого топлива японцев уменьшались на 28 000 тонн, из них военной флот потреблял 400 тонн ежечасно.

Япония оказалась перед выбором: либо капитулировать перед американцами и пойти на унижение, выведя свои войска, либо попытаться захватить богатые нефтью Индонезию и британские владения в Малайе. Но чтобы осуществить последнее, необходимо было нейтрализовать американский флот, который мог быстро подключиться к военной операции. Для этого и потребовалась атака на Перл-Харбор. Таким образом, санкции сработали почти мгновенно.

Действия Японии стали моментальной реакцией по типу «все или ничего»: уступая по основным параметрам американцам в соотношении 1:10, азиатская страна понадеялась одним ударом исправить ситуацию и вынудить Вашингтон смириться с доминированием Японии в Восточной Азии. Дальнейшее хорошо известно: полный разгром Японии в войне, прописанный в конституции запрет на войну и долгие годы восстановления экономики.

Франкистская Испания представляет собой иной вариант реагирования на санкции. К генералиссимусу Франко союзники обратились после своей победы во Второй мировой войне. В тот момент у испанского диктатора сложился двоякий образ. С одной стороны Франко считался союзником Гитлера и Муссолини, но с другой генерал не оказал им открытой поддержи. Более того: с 1942 года Франко играл на стороне союзников, оказывая им содействие и во время десантных операций, и в морских сражениях.

Никто не хотел прямого конфликта с Франко, однако давление в пользу санкций нарастало — во-многом, под влиянием СССР и левых кругов на Западе. 1 марта 1946 года Франция закрыла границу с Испанией, в декабре того же года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую всех своих членов отозвать своих дипломатических представителей из Мадрида . Испанию исключили из-под действия плана Маршалла и не включили в организации, созданные для восстановления Европы после войны.

Для страны наступили голодные годы. Как пишет историк Хуан Лалагуна, в 1945-1953 годах зарплата рабочих составляла 50% от довоенного уровня. Экономика стагнировала. Но Франко сделал ставку не на открытое противостояние и противоборство, а на выжидание. Он понимал, что единый фронт капиталистических и коммунистических сил против Испании — временное явление. Страна была слишком нужна США и их союзникам в начинавшейся Холодной войне ввиду огромного геополитического значения Испании.

И действительно: уже в марте 1948 года Франция открыла границу, а в сентябре 1953 было подписано соглашение с США о военном и экономическом сотрудничестве. В 1955 году Испанию приняли в ООН при согласии СССР. Примерно тогда же Франко привлек в правительство ряд профессоров, связанных с орденом OpusDei, которые затеяли масштабную модернизацию испанской экономики в рамках сохранявшегося авторитарного режима. Страна открылась миру, продолжая оставаться под жестким управлением диктоатора. Случай Испании можно назвать вариантом искусного приспособления под изменяющиеся внешние обстоятельства и использования противоречий между большими игроками.

Ирак : нефть в обмен на продовольствие

Под международными санкциями находился и Ирак в 1990-2003 годах. Страна не изменила политического режима, Саддам Хусейн оставался у власти все это время. Тем не менее, западные государства достигли поставленной цели — невозможности восстановления иракской военной машины.

В 2003 году, когда США предприняли вторжение в Ирак, американская армия практически не встретила сопротивления. Как признавался позже захваченный в плен Саддам Хусейн, «санкции уничтожили наше оружие». Естественно, цена в человеческом измерении была высока. Исследования о росте детской смертности в Ираке в период санкций расходятся в своих выводах, однако программа «Нефть в обмен на продовольствие» позволяла избегать гуманитарной катастрофы.

Югославия: свергнуть президента

Схожая с Иркаом картина наблюдалась и в Югославии в период 1992-1995 годов. Балканская республика также попала под всеобъемлющие санкции: страну настигла гиперинфляция, ВВП сократился почти в три раза. И Саддам Хусейн, и Слободан Милошевич избрали третий путь — поддержание на минимальном уровне жизнеобеспечения населения при сохранении режима и нежелании идти на значимые уступки внешнему давлению.

В итоге обоих свергли насильственным путем. Но если Хусейн потерял власть в результате вторжения США, то Слободан Милошевич утратил свои полномочия в ходе народных волнений. В случае с Ираком обнищавшее и голодавшее население не выказало энтузиазма сражаться за диктатора, в Югославии же режим был намного мягче, и граждане смогли самоорганизоваться и свергнуть президента.

Иран : уступить по ключевым вопросам

Случай Ирана наиболее близок к современной России, так как санкции против Ирака и Югославии были более масштабными. После Исламской революции 1979 года США наложили на Иран односторонние санкции. Только после начала кризиса вокруг иранской ядерной программы в 2006 году к давлению присоединилась ООН. Международные санкции не носили всеобъемлющего характера, но били по ключевым точкам в иранской экономике — экспорту нефти, доступа к международным финансам и современным технологиям. В итоге экспорт нефти сократился почти в 2,5 раза, национальная валюта подешевела на 80%. Народное хозяйство Ирана стагнировало.

После смены в 2015 году власти новые руководители Ирана решили не затягивать кризис и пойти на подписание сделки по иранской ядерной программе. Это соглашение позволило снять большинство санкций. Таким образом, путь выхода Ирана из-под санкций — это полное выполнение требований международного сообщества.

Россия. Что делать?

Параллель Ирана с Россией не может быть полной: отказ от ядерной программы был пусть и чувствительным ударом для престижа иранцев, но это все равно нельзя сравнить с отказом от Крыма или поддержки пророссийских сепаратистских режимов ДНР и ЛНР на востоке Украины . В нынешней ситуации невозможно себе представить Кремль, возвращающий Крым. Из-за этого в обозримом будущем санкции против России останутся. Нынешнее руководство, видимо, приняло решение приспосабливаться к экономическим ограничениям, надеясь выживать за счет связей с Китаем и прочими странами третьего мира, пока Запад не смирится с судьбой Крыма.

Главный вывод из мирового опыта санкций говорит о том, что в истории еще не было государства, которому санкции пошли бы на пользу. Автаркия никого не выводила на путь процветания. Напротив, именно отказ от нее обеспечил расцвет Китая за последние сорок лет. И вышеперечисленные страны, и, например, Куба или СССР до перестройки, тоже находившийся под адресными санкциями, не смогли наладить импортозамещение или технический прогресс в рамках отдельно взятой страны.

Мечты о том, что санкции послужат для смягчения политического режима или приведут к снижению административного давления на бизнес, нереалистичны. Мировой опыт показывает, что в условиях длительного эмбарго правящие слои перекладывают все тяготы на население, только ужесточая контроль за обществом.