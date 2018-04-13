Как Анна Иоанновна всех обвела вокруг пальца

Анна Иоанновна — русская императрица, правившая с 1730-го по 1740 годы, племянница Петра I, дочь его брата и соправителя царя Иоанна Алексеевича. С ее правлением обычно связывают расцвет фаворитизма (бироновщины) и увлечение увеселительными мероприятиями в духе знаменитого Ледяного дома.

Однако сводить десятилетие правления Анны Иоанновны лишь к этому было бы несправедливо. При всей своей неоднозначности императрице Анне удалось внести свой вклад в величие России

Измайловская царевна

Царевна Анна родилась в 1693 году. Детство свое она провела в царском дворце в Измайлово. Вдовствующая царица Прасковья Федоровна правила своим маленьким мирком так, будто и не было в России бурных преобразований Петра I. Три ее дочери, из которых Анна была средней, росли в теремном уединении, подобно царевнам допетровского времени, общаясь лишь со слугами, мамками и няньками, шутами и богомольными странниками.

Однако Прасковье Федоровне пришлось смириться с некоторыми новыми веяниями: у царевен были учителя — немец и француз, которые обучали их грамоте, арифметике, языкам, танцам и этикету. В Измайлово были придворный театр, свой оркестр.

Курляндская герцогиня

Когда окончилась Северная война, Петр решил укрепить позиции русской короны в герцогстве Курляндия (западная часть современной Латвии ). Для этого в 1709 году было решено сочетать браком юного герцога Курляндского Фридриха Вильгельма с одной из русских царевен. Петр предложил царице Прасковье Федоровне самой выбрать, которой из дочерей предстояло стать герцогиней.

Она указала на Анну, которой к тому моменту исполнилось 16 лет. Через год в Санкт-Петербурге состоялась пышная свадьба. Празднества и балы длились два месяца. В январе 1711 года молодые отправились в Митаву — столицу Курляндии.

Однако, не доехав до своих владений, Фридрих Вильгельм умер в дороге. Современники утверждают, что причиной тому стали чрезмерные возлияния. Юный герцог накануне вздумал состязаться с Петром I, кто кого перепьет. Анна вернулась к матери. Через год Петр все же отправил племянницу в Курляндию как вдовствующую герцогиню. Но не одну.

Вместе с ней в Митаву отбыл Петр Бестужев-Рюмин, которому было велено помогать юной вдове и присматривать за ней. Он и присматривал. Через некоторое время в Петербурге стало известно, что немолодой уже Бестужев — он был старше Анны на 30 лет — является ее любовником.

В 1727 году Бестужева со скандалом вернули в Петербург. Анна убивалась по своему милому другу недолго. Через несколько месяцев сердцем курляндской герцогини овладел Эрнст Иоганн Бирон. Эту любовь Анна сохранила до конца жизни.

Императрица и самодержица российская

В 1730 году скончался молодой император Петр II — сын царевича Алексея Петровича, внук император Петра. Это был последний отпрыск рода Романовых по мужской линии. Результатом дворянского заговора стало приглашение на царствование Анны Иоанновны вопреки воле Екатерины I, которая перед смертью завещала трон внуку Петра Великого Карлу Петру Ульриху (будущий Петр III). Заговорщики, которых в литературе принято называть «верховниками», решили, что Анна, которая много лет провела на чужбине и по слухам, не блистала ни умом, ни талантами, станет их послушным орудием.

Власть императрицы было решено ограничить так называемыми «Кондициями» — документом, в котором содержались обязательства Анны Иоанновны не вмешиваться в государственные дела. Однако на деле вышло совершенно иначе. Анна послушно подписала «Кондиции», но, прибыв в Россию, обнаружила, что у нее есть сторонники. 25 февраля 1730 года государыня в присутствии двора и «верховников» разорвала «Кондиции».

Правление Анны Иоанновны

Долгое время в отечественной истории и художественной литературе бытовало представление о «мрачном десятилетии» правления Анны Иоанновны, о бироновщине и засилье немцев при дворе. Однако исторические исследования последнего времени говорят о том, что это отчасти преувеличение. На самом деле Анна и те люди, которыми она окружила свой трон, смогли сделать для России немало полезного.

Программа царствования Анны Иоанновны сводилась к следующим основным задачам:

— была поставлена задачу реформирования армии в связи с необходимостью сокращения расходов, поскольку еще в предшествовавшее царствование встал вопрос о непомерном налоговом бремени на крестьянство;

— шла речь и о необходимости пересмотра штатов госучреждений с целью упорядочение их работы и сокращения расходов;

— была продекларировала необходимость создания справедливого и равного для всех суда;

— проведена реформа Сената. Его работа, прерванная в предшествующее правление, была восстановлена на основе петровских указов.

Императрица много сделала для реформы флота. При ней возобновилось кораблестроение, в Балтийском море вновь начались регулярные учения. Была учреждена Воинская морская комиссия, которая сыграла решающую роль в развитии русского флота. Наконец, в 1732 году был вновь открыт и восстановлен закрытый порт в Архангельске , также заработала верфь в Соломбале.

В правление Анны был нанесен решающий удар по Крымскому ханству, Россия овладела турецкой крепостью Хотин, получила крепость Азов , часть территории Правобережной Украины , территории на Северном Кавказе, также был объявлен протекторат русской короны над союзом казахских племен — Младшим жузом.

Однако деятельность Тайной канцелярии, допросы под пытками, ссылки и казни серьезно омрачили правление мнительной и очень боящейся заговоров Анны Иоанновны и наложили на него мрачный отпечаток.

Все это получило название «бироновщины», поскольку именно на фаворита императрицы общественное мнение возложило всю вину за деятельность Тайной канцелярии. Впоследствии архивные документы показали непричастность Бирона к следственным делам Тайной канцелярии. Более того, при всей своей нескрываемой нелюбви к русскому народу Бирон смог принести пользу нашей стране: именно он начал в России грамотное племенное разведение лошадей, к которым питал настоящую страсть.