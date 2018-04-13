Титов: «Нужно подождать точного списка контрсанкций»

Российские контрсанкции в отношении Вашингтона не вступят в силу все одновременно, сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов

«Подождем точного списка. И надо помнить, что антисанкции не планируется включать скопом в один день, это всего лишь список, из которого президент может выбирать по своему усмотрению в зависимости от ситуации», — заявил Титов.

«Каждый день мы вынуждены обсуждать запреты и санкции. Теперь пришло время антисанкций на американские товары. В списке много всего — и запрет на импорт алкоголя из США , и «Боинги», программное обеспечение, и многое другое», — сказал он.

По его словам, если запрет на американский алкоголь и табак на жизни россиян, скорее всего, никак не отразится (их на отечественном рынке составляет 2—3%), то с остальными позициями «дело посложнее».