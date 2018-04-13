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Новый глава VW рассказал о продаже активов
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Новый глава VW рассказал о продаже активов 

Вести.Ru 27 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 13 апреля — «Вести. Экономика». Новый исполнительный директор Volkswagen Герберт Дисс заявил, что рассмотрит вариант продажи ряда активов, чтобы превратить мультибрендовый конгломерат в менее крупную компанию с сильными брендами.
Выступая на своей первой пресс-конференции в качестве главы компании в штаб-квартире VW в Вольфсбурге, Дисс сказал, что он рассмотрит различные активы в портфеле VW, в том числе Renk и MAN Diesel, и рассмотрит, есть ли смысл в их сохранении. "Мы рассмотрим все варианты", — сказал Дисс, добавив, что это может включать в себя инвестиции в бизнес или продажу. Как писали «Вести. Экономика», о назначении Дисса вместо Маттиаса Мюллера гендиректором группы стало известно 10 апреля. В компании сообщили, что высшее руководство VW рассматривает возможность кадровых изменений в руководстве группы. В сообщении отмечалось, что Мюллер продемонстрировал «принципиальную готовность участвовать в этих изменениях». Мюллер оказался во главе VW Group в 2015 г., вскоре после того, как разразился дизельный скандал. Под его руководством VW выдержал удар от скандала и в то же время приступил к агрессивной экспансии в сфере электромобилей. Рентабельность концерна в прошлом году составила 7,4% от продаж по сравнению с 6% в 2015 г., когда произошел дизельгейт. VW также удалось выдержать конкуренцию с Toyota Motor Corp. и сохранить статус крупнейшего в мире автопроизводителя. Продажи основного бренда компании Volkswagen в марте выросли на 4,9% в годовом выражении до рекордных 584,7 тыс. автомобилей. За I квартал продажи увеличились на 5,9% до 1,53 млн автомобилей. Герберт Дисс перешел в Volkswagen из BMW AG в середине 2015 г., незадолго до дизельгейта.
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