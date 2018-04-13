Нефтегазовая компания ООО «Газпром Экспорт» стала спонсором «Слована». Об этом информирует официальный сайт клуба. Соглашение действует до конца сезона 2018/19. Словацкий клуб последние несколько сезонов испытывал проблемы с финансированием.
«ООО «Газпром экспорт» является одной из самых успешных компаний в России. В настоящее время российская компания является мировым лидером в области поставок природного газа. «Газпром» поставляет природный газ в более чем 20 стран и участвует в мировых инвестиционных проектах. Также «Газпром» укрепляет репутацию благодаря целому ряду спонсорских мероприятий в таких областях, как хоккей, образование, здравоохранение и многое другое», — сообщается в заявлении словацкого клуба.