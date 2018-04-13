США не остановятся, пока не похоронят весь мир

Отравляющий газ не просто смертоносен, он зачастую приводит к медленной смерти от удушья. Его применение в отношении невинных детей — особенная жестокость. Но если нападения с применением такого отравляющего газа являются всего лишь операциями «под чужим флагом» — или, как это принято сейчас называть, «новостями-фальшивками» — и используются для того, чтобы спровоцировать войну, возможно, такую, которая уничтожит все существующее, то это означает, что человечество превратилось в нечто, чем оно никогда не должно было стать — в смиренно-смиренное стадо безмозглых зомби. Именно такими мы и стали — безмозглыми, жадными, эгоистичными существами. Никакой солидарности, никакого уважения к другим — не только к людям, но, вообще, к любому живому существу.

Отравляющий газ — излюбленное оружие для формирования страха. Отравление в Солсбери бывшего российского предателя Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, навестившей своего папочку. Отравление было произведено нервно-паралитическим газом «Новичок», который якобы был произведен в России . Между тем, нам известно, что этот газ, произведенный в бывшем Советском Союзе, за пределами нынешней России, был боевым веществом, абсолютно смертельным. Газ, примененный в Солсбери, смертельным не был. Сейчас нам также известно, что все высшие должностные лица Соединенного королевства (СК) — все, от премьер-министра Мэй и ниже по иерархической лестнице — врали настолько мерзко, что неизвестно, как им из этой лжи удастся выпутаться. Обратный эффект еще будет. Министр иностранных дел мальчик-Джонсон сделал вид, что их секретная военная биолого-химическая лаборатория Портон Даун, находящаяся всего в 13 км от Солсбери, где бесчувственную пару якобы нашли на парковой лавочке, уверила его в том, что газ был произведен в России. Увы, это было жалкой ложью. Позднее главные химики этой лаборатории выступили в СМИ с заявлениями о том, что они не могут с уверенностью сказать, что это вещество было произведено в России. Ну, конечно же.

Фактически, Портон Даун, работая в тесном сотрудничестве с ЦРУ , это весьма продвинутый военный химический объект, на котором легко можно самим произвести этот газ. И вообще любое отравляющее вещество любого уровня — смертельного или не очень смертельного, — если это будет служить целям производства «новостей-фальшивок». Что и было сделано.

Были ли на самом деле отравлены отец и дочь? Это вполне законный вопрос. Кто их видел после якобы имевшего 28 марта место отравления? Они пропали из поля зрения общественности. И кажется оба они выздоравливают. Юлию выпустили из больницы, но общественность ее так и не увидела, у нее не было возможности поговорить со СМИ, а то она может сказать «нечто», что общественности знать не позволено. Ее держат где-то в тайном месте. Ее отец тоже выздоравливает, и его, возможно, скоро выпустят. Выпустят откуда?

Ну не фарс ли все это?

Тетя Юлии поговорила с ней по телефону и отметила, что Юлия говорила не свободно. Тетя захотела навестить свою племянницу в СК, но в выдаче визы ей, естественно, отказали.

Где сейчас отец и дочь? Вашингтон «предложил» им в США новый дом и новые имена для того, чтобы избежать дальнейших попыток отравления… Какая чушь! Даже слепому видно, что это еще один фарс — или, правильнее сказать, ничем не прикрытое похищение. У этих двоих нет ни единого шанса на то, чтобы сопротивляться. Их просто забирают. И ни с кем никогда больше не поговорить.

Вот и все. Вся ранее вылитая ложь теперь прикрыта надежной защитой. И все побеждает синдром «Это сделала Россия!» Одержана еще одна победа над тупой стреноженной общественностью, сбитой в свиное стадо, которым все мы стали. Геббельс радовался бы.

Но сага продолжается. Сага звучит барабаном, зовущим на войну. Именно это-то и является целью. Больше ничего. Россия — злобная страна, ведомая злобным лидером, должна быть покорена и завоевана. Но империи нужно, чтобы ее поддерживала общественность. И империи почти удалось этого добиться. Она спустила с цепи порочную армию корпоративных СМИ, которые нагло врут обо всем, лишь бы платили. Это все равно, что плевать в лицо всему миру, но никому и дела до того нет. Хуже того, никто на это даже не обращает внимание.

В другом конце света, на берегах Средиземного моря, лежит Сирия . Крупная и благородная страна. С лидером, который по-настоящему любит свой народ и свою страну и которому иностранцами была навязана война «через посредников» — а никакая не гражданская война — война, финансируемая Вашингтоном и его вассалами в Европе и на Ближнем Востоке. Сирию можно считать социалистической страной, поскольку выгодами от использования природных ресурсов делятся с населением. В этой стране бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, бесплатная базовая инфраструктура. Такая Сирия должна пасть. Такую силу господствующему надо всем Западом невозможно стерпеть. Точно так же, как Ирак Ливия , которые также когда-то были социалистическими странами. И светскими мусульманскими странами. Такие страны, которые делятся своими богатствами со своими народами, должны пасть.

Как считают пентагоновские планировщики и «исследователи» в сионистско-неофашистских «мозговых трестах», создавшие План «Новый американский век»*, давно говорили, что в течение 5 лет 7 стран должны пасть. Одна из них — Сирия. После 2011 года сирийский народ взрывали террористы, финансируемые Соединенными Штатами, НАТО и саудовцами. В результате были убиты тысячи людей, миллионы стали беженцами. А сейчас, в еще более наглой манере, США обещают, что, используя свои базы, будут оккупировать северную треть территории Сирии. Они делают это совершенно незаконно, но никто и не пикает. Даже ООН

И вот недавно сотворили фальшивку о газовой атаке в пригороде Дамаска Думе , в результате которой якобы погибли от 80 до 120 человек, главным образом, женщин и детей. Конечно, такое в пропагандистском театре продается лучше всего — женщины и дети. Но доказательств этому нет. Совсем. Наоборот, люди, проживающие в Думе говорят, что они ничего не слышали ни о какой нервно-паралитической атаке. Странно, но на этот раз печально известные «Белые каски» обнаружили жертв и бомбу, похожую на газовую емкость, лежащую на кровати. При этом утверждается, что эта бомба была сброшена с самолета, пробила крышу, но не сломала деревянную кровать… Это совершенно непрофессионально инсценированный сюжет. Что быстро обнаружил один российский военный. Было назначено независимое расследование — такое, которое не смог бы подкупить Вашингтон. Приглашение команде следователей направил президент Асад

Вместо того, чтобы отнестись к этому приглашению с вниманием, хулиган Трамп называет г-на Асада «животным» и «монстром», изливая твитами свою безмозглую агрессию на весь мир. Знаете, что я вам скажу, г-н Трамп, Башар Асад — хороший человек, а вот вы — монстр. Вы и ваши закулисные кукловоды даже не заслуживаете того, чтобы вас называли людьми. Г-н Асад с вниманием и уважением относится к своему народу, пытается защитить его, и ему это уже удается с помощью России, Ирана Хезболлы . Он отвоёвывает у террористов последние, занимаемые ими, куски сирийской территории. Кроме, конечно, северной части, где уселся главный террорист и единственное в мире государство-изгой — США.

С какой бы это стати г-н Асад взялся травить газом свой собственный народ? Особенно тогда, когда он одерживает победу в войне? Люди, задайте себе вопрос cui bono (кому выгодно?) и вы получите простой ответ: западным агрессорам, которые изыскивают повод для массовых бомбардировок Сирии, чтобы нести еще больше разрушений, больше смерти и больше лишений. И получить еще больше денег — как всегда это обычно бывает. Вот кому.

А в это самое время вы, Дональд, и те монстры, которые руководят вами из-за кулис, не имеете никакого, абсолютно никакого уважения ни к своему собственному народу, ни, если уж на то пошло, к любому другому народу на этой планете, ни к таким же, как вы сами, безгранично жадной «элите», вы ведете весь мир к грани все разрушающей войны.

После другой фальшивки — 11 сентября 2001 года — мы, конечно же, уже находимся в состоянии «мягкой версии» Третьей мировой войны. Но и этого не достаточно. Соединенным Штатам нужна настоящая война, нужна так сильно, что они не уклоняются и от риска быть самим уничтоженными. Вот насколько ослепила вас, американцев, ваша собственная пропаганда, ваши генералы, ваши корпоративные «лидеры» и ваши марионетки в конгрессе. Это просто правда. Прочтите это и проснитесь. Иначе — благодаря вашей собственной жадности и невежеству — ваш смертный приговор приведут в исполнение в ускоренном порядке.

И Россия, и США каждый предложили свой собственный проект резолюции Совета Безопасности. И оба они не были приняты. Ники Хэйли бранит Россию, обвиняя её в том, что она несет ответственность за бесчисленные смерти в Сирии. Хэйли опять указывает на детей и женщин и опять продает миру худшие образцы психологической пропаганды. При этом злобная Ники Хэйли отлично знает, кто на самом деле убивал и продолжает убивать миллионы и десятки миллионов людей на Ближнем Востоке и в других частях мира. Это делает её собственная страна — напрямую или через НАТО, с помощью европейских марионеток-союзников, с помощью «войн по доверенности», оплачиваемых и финансируемых Вашингтоном, с помощью выкручивания рук своим вассалам.

Сейчас любой, кто осмеливается не только читать и слушать мейнстримовские пресститутские фальшивые «новости», но и ищет правду в таких альтернативных СМИ, как RT, TeleSur, CGTN, PressTV, Global Research, The Saker Blog, ICH, NEO, Greanville Post CounterCurrent, Dissident Voice и многих других правдивых источниках, тот знает, чему служат эти операции «под чужим флагом» — спровоцировать Россию на войну, покорить и разделить Сирию и Ближний Восток, чтобы США стали господствующим над всеми властителем всего мира.

По этой причине — о которой почти никто не говорит и не пишет — экономика США основана на войне, на производстве вооружений и на международном банковском секторе, который финансирует производство оружия и эксплуатацию природных ресурсов, опять-таки, ради производства вооружений.

Вся военная индустрия со всеми ассоциированными с ней государственными службами и отраслями промышленности, банковским сектором, электроникой, авиацией, горнорудной отраслью составляют более половины ВВП США. Но, конечно, никто этих данных не приводит. Избранный народ будет контролировать весь мир. Да он уже контролирует. По крайней мере, в финансовом отношении и в западной части земного шара. Но им этого недостаточно. Они не остановятся, пока не похоронят себя в вырытых ими же могилах. Или, скорее, в одном массовом захоронении. Но, пожалуйста, заберите с собой все свои фальшивки — от денег до лжи, лицемерия, принуждения, санкций, шантажа. И больше не высовывайтесь на поверхность земли. И дайте миру шанс — для тех, кто выживет после вашего (почти) смертельного нападения на человечество.

Автор: Peter Koenig — швейцарский экономист и геополитический аналитик, ранее работал во Всемирном банке . Читает лекции в университетах США, Европы и Южной Америки. Его статьи публикуются в таких изданиях, как Global Research, ICH, RT, Sputnik , PressTV, The 4th Media (China), TeleSUR, The Vineyard of The Saker Blog и других ресурсах.

Публикуется с разрешения автора.

* Проект «Новый американский век» (англ. Project for the New American Century (PNAC)) — неправительственная политическая организация США, располагавшаяся в Вашингтоне, округ Колумбия , и работавшая с 1997 по 2006 год. Была основана Уильямом Кристолом и Робертом Каганом . Официальной целью PNAC является «продвижение американского глобального лидерства». Основами создания PNAC были точка зрения, что «американское лидерство одинаково хорошо как для Америки, так и для всего мира», и поддержка «рейгановской политики военной силы и моральной чистоты». PNAC оказывала влияние на официальные лица правительства США и администрации президента США Джорджа Буша и повлияла на разработку военной и внешней политики администрации Буша, особенно связанных с национальной безопасностью и с войной в Ираке.

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