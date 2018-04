США не остановятся, пока не похоронят весь мир 

Отравляющий газ не просто смертоносен, он зачастую приводит к медленной смерти от удушья. Его применение в отношении невинных детей — особенная жестокость. Но если нападения с применением такого отравляющего газа являются всего лишь операциями «под чужим флагом» — или, как это принято сейчас называть, «новостями-фальшивками» — и используются для того, чтобы спровоцировать войну, возможно, такую, которая уничтожит все существующее, то это означает, что человечество превратилось в нечто, чем оно никогда не должно было стать — в смиренно-смиренное стадо безмозглых зомби. Именно такими мы и стали — безмозглыми, жадными, эгоистичными существами. Никакой солидарности, никакого уважения к другим — не только к людям, но, вообще, к любому живому существу.

Были ли на самом деле отравлены отец и дочь? Это вполне законный вопрос. Кто их видел после якобы имевшего 28 марта место отравления? Они пропали из поля зрения общественности. И кажется оба они выздоравливают. Юлию выпустили из больницы, но общественность ее так и не увидела, у нее не было возможности поговорить со СМИ, а то она может сказать «нечто», что общественности знать не позволено. Ее держат где-то в тайном месте. Ее отец тоже выздоравливает, и его, возможно, скоро выпустят. Выпустят откуда?

Ну не фарс ли все это?

Тетя Юлии поговорила с ней по телефону и отметила, что Юлия говорила не свободно. Тетя захотела навестить свою племянницу в СК, но в выдаче визы ей, естественно, отказали.

Вот и все. Вся ранее вылитая ложь теперь прикрыта надежной защитой. И все побеждает синдром «Это сделала Россия!» Одержана еще одна победа над тупой стреноженной общественностью, сбитой в свиное стадо, которым все мы стали. Геббельс радовался бы.

Но сага продолжается. Сага звучит барабаном, зовущим на войну. Именно это-то и является целью. Больше ничего. Россия — злобная страна, ведомая злобным лидером, должна быть покорена и завоевана. Но империи нужно, чтобы ее поддерживала общественность. И империи почти удалось этого добиться. Она спустила с цепи порочную армию корпоративных СМИ, которые нагло врут обо всем, лишь бы платили. Это все равно, что плевать в лицо всему миру, но никому и дела до того нет. Хуже того, никто на это даже не обращает внимание.

С какой бы это стати г-н Асад взялся травить газом свой собственный народ? Особенно тогда, когда он одерживает победу в войне? Люди, задайте себе вопрос cui bono (кому выгодно?) и вы получите простой ответ: западным агрессорам, которые изыскивают повод для массовых бомбардировок Сирии, чтобы нести еще больше разрушений, больше смерти и больше лишений. И получить еще больше денег — как всегда это обычно бывает. Вот кому.

А в это самое время вы, Дональд, и те монстры, которые руководят вами из-за кулис, не имеете никакого, абсолютно никакого уважения ни к своему собственному народу, ни, если уж на то пошло, к любому другому народу на этой планете, ни к таким же, как вы сами, безгранично жадной «элите», вы ведете весь мир к грани все разрушающей войны.

После другой фальшивки — 11 сентября 2001 года — мы, конечно же, уже находимся в состоянии «мягкой версии» Третьей мировой войны. Но и этого не достаточно. Соединенным Штатам нужна настоящая война, нужна так сильно, что они не уклоняются и от риска быть самим уничтоженными. Вот насколько ослепила вас, американцев, ваша собственная пропаганда, ваши генералы, ваши корпоративные «лидеры» и ваши марионетки в конгрессе. Это просто правда. Прочтите это и проснитесь. Иначе — благодаря вашей собственной жадности и невежеству — ваш смертный приговор приведут в исполнение в ускоренном порядке.

И Россия, и США каждый предложили свой собственный проект резолюции Совета Безопасности. И оба они не были приняты. Ники Хэйли бранит Россию, обвиняя её в том, что она несет ответственность за бесчисленные смерти в Сирии. Хэйли опять указывает на детей и женщин и опять продает миру худшие образцы психологической пропаганды. При этом злобная Ники Хэйли отлично знает, кто на самом деле убивал и продолжает убивать миллионы и десятки миллионов людей на Ближнем Востоке и в других частях мира. Это делает её собственная страна — напрямую или через НАТО, с помощью европейских марионеток-союзников, с помощью «войн по доверенности», оплачиваемых и финансируемых Вашингтоном, с помощью выкручивания рук своим вассалам.

Сейчас любой, кто осмеливается не только читать и слушать мейнстримовские пресститутские фальшивые «новости», но и ищет правду в таких альтернативных СМИ, как RT, TeleSur, CGTN, PressTV, Global Research, The Saker Blog, ICH, NEO, Greanville Post CounterCurrent, Dissident Voice и многих других правдивых источниках, тот знает, чему служат эти операции «под чужим флагом» — спровоцировать Россию на войну, покорить и разделить Сирию и Ближний Восток, чтобы США стали господствующим над всеми властителем всего мира.

По этой причине — о которой почти никто не говорит и не пишет — экономика США основана на войне, на производстве вооружений и на международном банковском секторе, который финансирует производство оружия и эксплуатацию природных ресурсов, опять-таки, ради производства вооружений.

Вся военная индустрия со всеми ассоциированными с ней государственными службами и отраслями промышленности, банковским сектором, электроникой, авиацией, горнорудной отраслью составляют более половины ВВП США. Но, конечно, никто этих данных не приводит. Избранный народ будет контролировать весь мир. Да он уже контролирует. По крайней мере, в финансовом отношении и в западной части земного шара. Но им этого недостаточно. Они не остановятся, пока не похоронят себя в вырытых ими же могилах. Или, скорее, в одном массовом захоронении. Но, пожалуйста, заберите с собой все свои фальшивки — от денег до лжи, лицемерия, принуждения, санкций, шантажа. И больше не высовывайтесь на поверхность земли. И дайте миру шанс — для тех, кто выживет после вашего (почти) смертельного нападения на человечество.

Автор: Peter Koenig — швейцарский экономист и геополитический аналитик, ранее работал во Всемирном банке . Читает лекции в университетах США, Европы и Южной Америки. Его статьи публикуются в таких изданиях, как Global Research, ICH, RT, Sputnik , PressTV, The 4th Media (China), TeleSUR, The Vineyard of The Saker Blog и других ресурсах.