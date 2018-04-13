О развитии аэрокосмической отрасли Самарской области в нынешней геополитической обстановке

Космической отрасли не только быть, но и развиваться. В Самаре обсудили актуальные тенденции развития аэрокосмического кластера во время круглого стола с журналистами. Эксперты рассказали о достижениях в настоящее время и заделах на будущее. Сохранятся ли темпы развития отрасли несмотря на сложную геополитическую обстановку, выясняла Светлана Стребкова.

Без малого 1900 запусков ракет-носителей и 991 космический аппарат собственной разработки, более 40 миллиардов рублей совокупного объема отгруженных товаров за 2017 год. Это лишь малая толика больших цифр, которые характеризуют развитие космической отрасли в Самаре. Во время встречи с журналистами эксперты озвучили основные достижения местных предприятий за все время существования кластера и минувший год, в частности, подчеркнули, что регион был и остается основным центром космической промышленности страны. Ни кадровые перестановки, ни сложности геополитики, ни санкции не способны остановить развитие отрасли. Помогает федеральная поддержка в рамках государственных программ и региональная — в виде субсидий из областного бюджета.

Основные задачи аэрокосмического кластера сегодня — это наращивание объемов экспорта, повышение производительности труда и развитие кооперации между участниками отрасли. Пример успешного взаимодействия областного Инжинирингового центра и Самарского университета — уникальный беспилотник «Фотон 601».

“Он может находиться в воздухе до 24 часов. Это достаточно серьезное достижение. Сейчас университет занимается вопросом разработки аппаратуры, которая обладает малым весом, хорошим разрешением, и постановки этой аппаратуры на беспилотный летательный аппарат”, — рассказал Альберт Гареев, начальник научно-исследовательской части Самарского университета.

Стратегические задачи, которые сейчас стоят перед аэрокосмическим кластером и всем оборонно-промышленным комплексом страны в целом, озвучил глава региона Дмитрий Азаров в своем послании.

”Общая задача для всех предприятий оборонки — диверсификация производства — поставлена президентом — увеличение объемов выпуска высокотехнологичной гражданской продукции. Режим санкций, введенный в отношении России , создает огромный дополнительный внутренний спрос на многие виды оборудования (например, для нефтегазовой промышленности). Организовать их производство можно и на наших предприятиях. И сегодня я знаю, что целый ряд предприятий, в том числе РКЦ «Прогресс» , уже участвует в такой работе”, — подчеркнул глава региона Дмитрий Азаров.

Высококвалифицированных кадров для выполнения поставленных задач отрасли хватает. По мнению экспертов, их дефицита не будет даже если объемы производства увеличатся вдвое. Смена подрастает — уже с первых курсов самарские студенты занимаются реальными проектами, связанными с их будущим местом работы. Уже «под прицелом» вузов и предприятий и технически одаренные школьники региона.