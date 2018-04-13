Химки являются одними из лидеров по раздельному сбору отходов

Химки одними из первых в регионе взялись за раздельный сбор мусора. Пока что программа находится в тестовом режиме, но жители округа уже сейчас начали ответственно подходить к делу. Сами сортируют отходы, да еще и коммунальщиков успевают контролировать.

Весь сортируемый мусор доставляется на мусоросортировочную станцию, где происходит разделение отходов на фракции (алюминий, пластик, бумага, стекло), далее происходит упаковка и подготовка к транспортировке для дальнейшей переработки.

Новую культуру по утилизации отходов жителям Химок прививают администрация и волонтерские организации.

Если мы будем собирать все в кучу, будут накапливаться свалки, мы будем жить в мусоре, и нам придется еще и добывать железо. Мне кажется, более рационально будет разделять мусор

— Лев Клеветов, волонтер.

Волонтеры правы — зачем снова добывать металл, когда уже добытое железо может использоваться сколько угодно раз. Например, ста алюминиевых банок хватит, чтобы сделать новую велосипедную раму, а одна тонна макулатуры позволит сохранить 10 деревьев.

Здорово, что мы раздаем не просто так синий пакет в синюю урну, а знаем, что уже синие урны стоят во дворах и народ знает, о чем речь идет. У химок есть все шансы войти в тройку муниципалитетов, о которых мы будем говорить, что здесь внедрен сбор мусора

А вот жители улицы Новозаводской были всерьез озадачены, когда все их усилия в буквальном смысле слова были выкинуты на помойку. Коммунальщики

почему-то сгрузили синий контейнер в машину для обычных пищевых отходов и повезли на общую свалку. Разочарованные химчане выложили видео в сеть.

Виновные уже наказаны, водителю объявлен строгий выговор, все дальнейшие случаи мы будем так же жестко пресекать. И всячески стараться объяснить и показать людям, что данная программа нацелена на улучшение экологической обстановки в московской области и городском округе Химки

— Александр Манашеров, руководитель проекта раздельного сбора отходов городского округа Химки.

Мы призываем всех жителей, которые увидят факты вывоза мусора, ТБО и раздельного мусора, сообщать нам. Либо на почту, либо в социальные сети. И по каждому факту мы будем составлять акты и штрафовать

— Анастасия Каурдакова, начальник

информационно-аналитического

отдела МП ДЭЗ ЖКУ.

Пока программа находится в тестовом режиме. Но после того, как все системы по сбору и переработке будут налажены, такой подход станет полезным не только для экологии, но и для кошелька. Тем, кто не ленится сортировать бытовые отходы, предоставят скидку по коммунальным услугам.