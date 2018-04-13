Химки являются одними из лидеров по раздельному сбору отходов 

Химки одними из первых в регионе взялись за раздельный сбор мусора. Пока что программа находится в тестовом режиме, но жители округа уже сейчас начали ответственно подходить к делу. Сами сортируют отходы, да еще и коммунальщиков успевают контролировать.
Весь сортируемый мусор доставляется на мусоросортировочную станцию, где происходит разделение отходов на фракции (алюминий, пластик, бумага, стекло), далее происходит упаковка и подготовка к транспортировке для дальнейшей переработки.
Новую культуру по утилизации отходов жителям Химок прививают администрация и волонтерские организации.
Если мы будем собирать все в кучу, будут накапливаться свалки, мы будем жить в мусоре, и нам придется еще и добывать железо. Мне кажется, более рационально будет разделять мусор
— Лев Клеветов, волонтер.
Волонтеры правы — зачем снова добывать металл, когда уже добытое железо может использоваться сколько угодно раз. Например, ста алюминиевых банок хватит, чтобы сделать новую велосипедную раму, а одна тонна макулатуры позволит сохранить 10 деревьев.
Здорово, что мы раздаем не просто так синий пакет в синюю урну, а знаем, что уже синие урны стоят во дворах и народ знает, о чем речь идет. У химок есть все шансы войти в тройку муниципалитетов, о которых мы будем говорить, что здесь внедрен сбор мусора
— Ирина Плещева, министр правительства МО по соцкоммуникациям.
А вот жители улицы Новозаводской были всерьез озадачены, когда все их усилия в буквальном смысле слова были выкинуты на помойку. Коммунальщики
почему-то сгрузили синий контейнер в машину для обычных пищевых отходов и повезли на общую свалку. Разочарованные химчане выложили видео в сеть.
Виновные уже наказаны, водителю объявлен строгий выговор, все дальнейшие случаи мы будем так же жестко пресекать. И всячески стараться объяснить и показать людям, что данная программа нацелена на улучшение экологической обстановки в московской области и городском округе Химки
— Александр Манашеров, руководитель проекта раздельного сбора отходов городского округа Химки.
Мы призываем всех жителей, которые увидят факты вывоза мусора, ТБО и раздельного мусора, сообщать нам. Либо на почту, либо в социальные сети. И по каждому факту мы будем составлять акты и штрафовать
— Анастасия Каурдакова, начальник
информационно-аналитического
отдела МП ДЭЗ ЖКУ.
Пока программа находится в тестовом режиме. Но после того, как все системы по сбору и переработке будут налажены, такой подход станет полезным не только для экологии, но и для кошелька. Тем, кто не ленится сортировать бытовые отходы, предоставят скидку по коммунальным услугам.