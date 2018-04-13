Дома культуры Подмосковья в 2017 году заработали 1 млрд рублей

Более 950 Домов культуры Подмосковья по итогам прошлого года заработали порядка 1 миллиарда рублей и провели 164 тысячи мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области

Как отметила министр культуры Московской области Оксана Косарева , 957 Домов культуры региона завершают творческий сезон. По итогам года в ДК проходят отчетные концерты, начинают работу экспертные комиссии по присвоению/подтверждению коллективам любительского художественного творчества званий «Народный» и «Образцовый». Только в апреле комиссии просмотрят 60 творческих программ. На сегодня в области работают 348 народных и 241 образцовый коллектив.

«ДК стараются зарабатывать: в прошлом году они заработали более 1 миллиарда рублей за счет организации платных кружков, проведения концертов и праздничных мероприятий», — сказала Косарева.

При этом в 2017 году из различных бюджетов было направлено на закупку нового оборудования в Дома культуры 468 миллионов рублей, что на 80 миллионов больше, чем в 2016 году. 40 миллионов рублей направили на закупку специального оборудования для людей с ограниченными возможностями здоровья, это на 14 миллионов рублей больше, чем в 2016 году.

В 2017 году в ДК было проведено 164 тысячи мероприятий, что на 5 тысяч больше, чем в 2016 году. В Московской области было организовано 20 международных, всероссийских и региональных фестивалей народного творчества, в которых приняли участие более 22 тысяч жителей городов и поселков Подмосковья.

По словам министра, Дома культуры остаются самыми посещаемыми учреждениями культуры: в 14,8 тысячи клубных формирований занимаются более 300 тысяч человек, более половины из них — дети до 14 лет. Самым популярным видом творчества у детей является хореография: танцами занимаются 59,5 тысяч человек. У взрослой аудитории самым популярным занятием является хоровое пение: в регионе создано 710 любительских хоровых коллективов, в которых занимается 14,4 тысячи человек.