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Донорский медицинский материал разрешат провозить на борту самолетов
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Донорский медицинский материал разрешат провозить на борту самолетов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Минтранс утвердил порядок перевозки донорского материала на борту самолетов. Об этом сообщил глава министерства Максим Соколов, передаёт РИА «Новости».
Он указал, что приказ о внесении изменений в правила проведения предполетного и послеполетного досмотров представлен на регистрацию.
Соколов сообщил, что изменения, позволяющие перевозить жизненно важные для множества пациентов донорские органы на борту воздушного судна, направлены на то, чтобы улучшить условия для функционирования благотворительных фондов для помощи онкогематологическим больным и обеспечить оперативную транспортировку донорского материала к реципиентам.
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