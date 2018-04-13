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Путин поручил законодательно установить ответственность за препятствование работе медработников
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Путин поручил законодательно установить ответственность за препятствование работе медработников 

Rambler News Service 1 час назад
«Правительству Российской Федерации: обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление ответственности за совершение действий, препятствующих осуществлению медицинскими работниками профессиональной деятельности», — говорится в тексте поручения. Срок исполнения 1 июля 2018 года.
Правительству также поручено к 1 августа представить предложения по развитию отечественного производства медицинского оборудования, а также медицинских изделий для оказания высокотехнологичной медицинской помощи больным с нарушениями зрения и слуха.
Кроме того, правительству поручено к 1 августа подготовить предложения по внедрению в производство обогащенных йодом продуктов питания (прежде всего соли) и использованию их в организациях общественного питания, медицинских, дошкольных, образовательных, санаторно-курортных и других организациях.
Поручения утверждены президентом по итогам встречи с работниками сферы здравоохранения, прошедшей 16 марта 2018 года.
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