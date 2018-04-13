«Уинстон Черчилль» присоединился к американской группировке в Средиземном море

Командование 6-го флота ВМС США сообщило о пополнении группы кораблей в Средиземном море.

Как передает РИА Новости, в зону операций 6-го флота США10 апреля 2018 года вошел американский эсминец с управляемым ракетным вооружением класса «Арли Берк» " Уинстон Черчилль ".

В его задачи входит повышения региональной стабильности и передового военно-морского присутствия в Средиземке американских кораблей.