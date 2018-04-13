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«Уинстон Черчилль» присоединился к американской группировке в Средиземном море
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«Уинстон Черчилль» присоединился к американской группировке в Средиземном море 

Вести.Ru 37 минут назад
Командование 6-го флота ВМС США сообщило о пополнении группы кораблей в Средиземном море.
Как передает РИА Новости, в зону операций 6-го флота США10 апреля 2018 года вошел американский эсминец с управляемым ракетным вооружением класса «Арли Берк» "Уинстон Черчилль".
В его задачи входит повышения региональной стабильности и передового военно-морского присутствия в Средиземке американских кораблей.
11 апреля к берегам Сирии из морской базы Норфолк в американском штате Вирджиния направилась ударная группа кораблей ВМС СМША во главе с авианосцем "Гарри Трумэн".
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