Эсминец «Уинстон Черчилль» пополнил группировку ВМС США в Средиземное море

ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости . Командование 6-го флота ВМС США в пятницу сообщило о пополнении группы кораблей в Средиземном море.

"Эсминец с управляемым ракетным вооружением класса «Арли Берк» " Уинстон Черчилль " вошел в зону операций 6-го флота США 10 апреля 2018 года для проведения планового развертывания в поддержку интересов морской безопасности США, повышения региональной стабильности и передового военно-морского присутствия в районе операций 6-го флота США", — говорится в сообщении.

В зону ответственности 6-го флота входит Средиземное море.

На борту корабля, по данным из открытых источников, может находиться до 90 крылатых ракет «Томагавк».

В среду из базы в Норфолке в штате Виргиния в сторону Средиземного моря выдвинулась ударная группа кораблей во главе с авианосцем " Гарри Трумэн ".