Ещё
Эсминец «Уинстон Черчилль» пополнил группировку ВМС США в Средиземное море
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эсминец «Уинстон Черчилль» пополнил группировку ВМС США в Средиземное море 

РИА Новости 40 минут назад
ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. Командование 6-го флота ВМС США в пятницу сообщило о пополнении группы кораблей в Средиземном море.
"Эсминец с управляемым ракетным вооружением класса «Арли Берк» "Уинстон Черчилль" вошел в зону операций 6-го флота США 10 апреля 2018 года для проведения планового развертывания в поддержку интересов морской безопасности США, повышения региональной стабильности и передового военно-морского присутствия в районе операций 6-го флота США", — говорится в сообщении.
В зону ответственности 6-го флота входит Средиземное море.
На борту корабля, по данным из открытых источников, может находиться до 90 крылатых ракет «Томагавк».
В среду из базы в Норфолке в штате Виргиния в сторону Средиземного моря выдвинулась ударная группа кораблей во главе с авианосцем "Гарри Трумэн".
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
В Boeing прокомментировали законопроект по ответу России на санкции США Российским СИЗО не хватает почти 14 тысяч мест для заключенных В Краснодаре умер 24-летний участник Comedy Баттл Андрей Жмакин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказывается от SWIFT371
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»555
Умер юморист Андрей Жмакин84
Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня15
Порошенко обратился к Путину на «ты»91
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение