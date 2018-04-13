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Москва: за организацией провокации в Сирии стоит Лондон
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Москва: за организацией провокации в Сирии стоит Лондон 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Москва обвинила Лондон в постановке провокации с якобы имевшей место химатакой в сирийском городе Дума. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, российское министерство нашло участников съемок, рассказавших как они велись. Конашенков уточнил, что с 3 по 6 апреля на «Белых касок» оказывалось «мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации»:
«По прошествии почти недели, со стороны США и отдельных европейских стран до сих пор не представлено ни одного доказательства о якобы применения сирийскими войсками 7 апреля отравляющих веществ в городе Дума. Минобороны России обладает многочисленными доказательствами, что 7 апреля в Думе была осуществлена именно спланированная провокация с целью введения в заблуждение мирового сообщества. Ее подлинная цель сегодня всем понятна: спровоцировать США к нанесению ракетных ударов по Сирии. Напомню, ключевым доказательством всех этих обвинений западных стран служит видеоролик, снятый в больнице города Дума, куда якобы доставлялись пострадавшие от химической атаки мирные жители. Однако удалось найти непосредственных участников съемки этого видеоролика и опросить их. Сегодня мы представляем живое интервью этих людей. Жители Думы в деталях рассказали, как проводилась постановочная съемка, в каких эпизодах они сами участвовали и что они делали. Оба участника съемки имеют медицинское образование и работают в отделении скорой помощи больницы города Дума. По словам этих сирийцев, все доставленные в больницу пострадавшие не имели никаких признаков поражения отравляющими веществами. Во время оказания ими первой медицинской помощи в помещение госпиталя вбежали неизвестные люди, некоторые из них были с видеокамерами. Эти люди начали кричать, нагнетать панику и обливать всех водой из шлангов, выкрикивая, что все находящиеся в помещении поражены отравляющими веществами. Пациенты, находящиеся в отделении скорой помощи и их родственники в панике начали обливать друг друга водой. После того как все было заснято на видеокамеры, неизвестные лица быстро скрылись».
Также Минобороны выложило интервью с двумя участниками постановочной съемки. Два сирийца, сотрудники госпиталя в Думе, рассказали, что 8 апреля в результате попадания бомбы начался пожар в одном из многоэтажных жилых домов. Пострадавших доставили в клинику, у них были признаки удушья. Во время оказания им помощи в госпиталь и ворвалась съемочная группа. На ролике оба сирийца говорят по-арабски, на кадры наложены титры на русском языке.
О том, что Москва обвинила Лондон в организации провокации в сирийском городе Дума, сообщили ведущие мировые СМИ. Реакции из Лондона на данный момент нет.
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