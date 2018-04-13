Творческий вечер Анны Рожковой пройдет в библиотеке на Тимирязевской 

В ближайшую субботу, 14 апреля, в библиотеке № 23 им. Горького, которая находится на Тимирязевской улице, состоится творческий вечер Анны Рожковой. Об этом корреспонденту «Разумовского вестника» сообщили в администрации учреждении культуры. — Творческая встреча с нашим давним другом Анной Рожковой называется «Страна березового ситца». На ней прозвучат стихи Сергея Есенина, — поделилась заведующая библиотекой Елена Максименкова. Мероприятие пройдет в рамках программы «Литературная классика». Оно проводится с целью популяризации чтения и творчества Сергея Есенина. Начало в 15.00. Приглашаются все желающие, вход свободный. Библиотека № 23 расположена по адресу ул. Тимирязевская, д. 17, корп. 1. (мю)