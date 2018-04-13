Жизнь в условиях экономической войны с Америкой

Как скажутся американские санкции на экономике России и жизни простых российских обывателей? Этим вопросом все чаще задаются многие, глядя на то, как разворачивается экономическая война между Россией, с одной стороны, и США и Запада в целом, с другой стороны.

Пока трудно просчитать все последствия этой экономической войны, если она затянется надолго. Как трудно предсказать и новые санкционные удары со стороны США. Например, на прошлой неделе всерьез опасались, что Америка введет санкции против наших государственных долговых обязательств. Это привело бы к девальвации рубля сразу процентов на 10-15. Однако пока Минфин США, опасаясь затронуть интересы самих западных инвесторов, от этих мер отказался. Некоторые алармисты также предполагают, что в конце нынешнего–начале следующего года может зайти речь о введении санкций против российского нефтегазового экспорта. В этом случае удар по бюджету России будет еще сильнее. Однако пока американских санкционеров останавливает то, что Европа не может обойтись без российских нефти и газа.

В конце прошлой недели американский Минфин объявил о введении пакета самых жестоких санкций после 2014 года. В наибольшей степени пострадали компании, принадлежащие или связанные с Олегом Дерипаской. По некоторым оценкам, удар по «империя Дерипаски» непосредственно затронет около 15% российской экономики. Российское правительство обещало разработать меры поддержки компаний, попавших под санкции.

Однако пока трудно просчитать все только прямые последствия нынешнего удара. Многие из попавших в «черные списки» компаний выступают крупнейшими налогоплательщиками в ряде регионов России, их предприятия являются градообразующими. Например, группа «Ренова» Виктора Вексельберга, тоже попавшая под удар, владеет бизнесами в самых разных отраслях — от металлургии и энергетики до девелопмента и телекоммуникаций.

Не очень пока ясно, в чем именно будет выражаться государственная поддержка пострадавшим от США. Наиболее логичной мерой могла бы стать реструктуризация кредитов попавших под ограничения компаний. Прежде всего, речь идет о кредитах госбанков. Это решаемая — с помощью Минфина и Центробанка — задача, она не ляжет слишком сильным обременением для экономики в целом. Однако дальше просматриваются меры уже менее ординарные.

О части таких мер стало известно 13 апреля. Госдума приняла законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств». В наиболее полном претворении в жизнь данный закон будет означать практически полное прекращение торгово-экономических отношений с США. Однако в законе предоставлено право правительству России определять конкретные перечни подпадающих под ограничения товаров, услуг и компаний. И именно правительство будет вводить санкции в жизнь по мере необходимости и в ответ на новые антироссийские санкции со стороны Вашингтона. Разумеется, данные ограничительные меры не обойдутся без каких-то издержек для самой российской экономики и простых граждан. Это во всех отношениях вынужденный шаг. Бывают такие моменты в политике, когда не отвечать нельзя. И именно политика в такие моменты перевешивает все экономические соображения и расчеты.

Законопроект предполагает запрет или ограничение импорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, алкоголя и табака, лекарств, кроме тех, чьи аналоги не производятся в России; запрет или ограничение экспорта продукции и оборудования из редкоземельных металлов; запрет государственных и муниципальных закупок технологического оборудования и программного обеспечения. Отдельно прописана возможность запрета на привлечение высококвалифицированных специалистов, повышение сборов на аэронавигационное обслуживание воздушных судов. Предполагается прекращение международного сотрудничества России и российских юридических лиц с США и организациями, «в капитале которых прямо или косвенно, в том числе через третьих лиц (преобладающее участие — более 25% в капитале), участвуют организации, находящиеся под юрисдикцией США», в следующих отраслях: атомная промышленность, авиастроение, ракетно-двигательная промышленность, консалтинговые, аудиторские и юридические услуги.

НО поскольку введение тех или иных санкций отдано на усмотрение исполнительной власти, то они будут вводиться по частям после предметного анализа того, насколько российская экономика может обойтись без американского импорта в этой части. При этом сотрудничество в каких-то областях сохранится, но трубить об этом не будут.

Общий объем товарооборота между Россией и США составил по итогам 2017 года немногим более 20 миллиардов долларов. При этом доля России в американском импорте составляет менее 4%, соответствующая американская доля в российском импорте — менее 5%. В то же время именно американские технологии критически важны для целого ряда отраслей российской экономики. Например, рассуждения о полном отказе от продукции компании Microsoft не учитывают того, что в России просто нет адекватной замены этой продукции.

Американский рынок является важным для российских металлургов (почти 40% от российского экспорта в США). При том, что они и так (как «Русал») могут попасть под американские санкции, чему косвенно способствует и протекционизм нынешней администрации в этой сфере. И вообще, как ни странно, структуру российского экспорта в США на 97% составляет несырьевая продукция.

Другой пример — ситуация в авиастроении. Допустим, что Россия, как предлагают некоторые максималисты, запретит поставки титана корпорации «Боинг». Это редкий металл, и заменить российские поставки быстро у «Боинга» не получится. В то же время возможные ответные действия США в виде эмбарго на поставки, например, запчастей для эксплуатируемых в России самолетов этой корпорации могут привести к полному параличу российской отрасли гражданской авиации и пассажирских перевозок. В России в эксплуатации находятся около 200 бортов среднемагистральных самолетов Boeing 737 и еще около 130 единиц дальнемагистральных самолетов той же корпорации. Вместе с продукцией корпорации «Эйрбас» самолеты Boeing составляют более 70% парка российской гражданской авиации.

Примерно то же касается сотрудничества в ядерной области. Мы и тут, пойдя по максималистскому пути, можем больше навредить себе, нежели американцам. На сегодня экспортный портфель российской госкорпорации «Росатом» на поставку урановой продукции энергетическим компаниям США составляет примерно 6,5 миллиарда долларов. Доля поставок российской урановой продукции для АЭС США — около 20%. Однако уход с американского рынка нанесет ущерб, прежде всего, «Росатому». Что касается ракетных двигателей советского производства, которые используют американцы для запуска своих спутников, в настоящее время ими уже создан запас, достаточный для запусков на несколько лет вперед. А затем они попросту не понадобятся, и американцы перейдут на собственную продукцию производства своих корпораций.

В условиях резкого обострения российско-американских отношений дума не могла не принять подобный законопроект. Однако для российской экономики было бы лучше, если большая часть положений этого законопроекта так и не была введена в действие. Чтобы осталось хотя бы что-то, что потом, по мере улучшения отношений, можно было использовать в качестве точки роста.