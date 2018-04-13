В Новосибирске пропала 16-летняя девушка: полиция и волонтеры ищут ее уже пятый день

Поисковый отряд «Маяк» сообщил о том, что 8 апреля ушла из дома в Пашино (Калининский район) и не вернулась Вера Шкилева, 2002 года рождения. К настоящему моменту ее местонахождение не установлено.

Была одета в черную куртку с розовой подкладкой, черные джинсы и черные кроссовки. Рост девушки 165 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, прямые, средней длины.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о месте нахождения пропавшей, волонтеры просят сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ДПСО «Маяк» 8-951-393-0911.