Ещё
Как добавить универсальную папку с последними приложениями в Dock
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как добавить универсальную папку с последними приложениями в Dock 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
Сегодня мы рассмотрим очередной способ организовать работу в macOS. В этом нам поможет трюк, который добавит в док-панель универсальную папку, которая отображает исключительно последние файлы/приложения. Это может пригодиться тем, кто много работает с файлами.
Приступим к настройке:
Запускаем «Терминал», используя Spotlight, или через папку «Приложения».
В окне командной строки вводим следующую команду:
defaults write com.apple.dock persistent-others -array-add ' {"tile-data" = {"list-type" = 1;}; «tile-type» = «recents-tile»;}'; killall Dock
Dock перезапустится, и мы увидим новый элемент рядом с корзиной.
Что из себя представляет данная папка? Здесь отображаются все последние файлы, с которыми вы работали. Этим функциональность папки не ограничивается. Например, можно выбрать вариант необходимого отображения.
Недавно использованные программы
Недавно использованные документы
Недавние серверы
Избранные тома
Избранное
Для того чтобы вернуть все как было, достаточно перенести универсальную папку в корзину или выбрать «Удалить из Dock».
Apple Insider: последние новости
Видеообзор: iPad 2018 — еще одна попытка Apple Apple исправит самый раздражающий недостаток HomePod в новой модели Про «ту Apple». 1985—1986 годы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обратился к Путину на «ты»372
Россия отказывается от SWIFT420
Британия назвала «дикими» заявления Минобороны РФ105
Умер юморист Андрей Жмакин87
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»570
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение