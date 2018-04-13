Как добавить универсальную папку с последними приложениями в Dock

Сегодня мы рассмотрим очередной способ организовать работу в macOS. В этом нам поможет трюк, который добавит в док-панель универсальную папку, которая отображает исключительно последние файлы/приложения. Это может пригодиться тем, кто много работает с файлами.

Приступим к настройке:

Запускаем «Терминал», используя Spotlight, или через папку «Приложения».

В окне командной строки вводим следующую команду:

defaults write com.apple.dock persistent-others -array-add ' {"tile-data" = {"list-type" = 1;}; «tile-type» = «recents-tile»;}'; killall Dock

Dock перезапустится, и мы увидим новый элемент рядом с корзиной.

Что из себя представляет данная папка? Здесь отображаются все последние файлы, с которыми вы работали. Этим функциональность папки не ограничивается. Например, можно выбрать вариант необходимого отображения.

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Для того чтобы вернуть все как было, достаточно перенести универсальную папку в корзину или выбрать «Удалить из Dock».