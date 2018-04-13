Департамент благоустройства и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода возглавит Роман Колосов

Пановым. Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе городской администрации, соответствующее решение принято мэром города Владимиром

Роман Колосов — специалист в области дорожного строительства, его последнее место работы — генеральный директор УК «Строй-Партнер» ( Москва ). Возглавляемая им компания участвовала в строительстве тоннелей на МКАД и Калужском шоссе в Москве, а также в реконструкции участков автодороги Новороссийск — Керченский пролив. К работе Роман Колосов планирует приступить в начале следующей недели.

Прежний руководитель департамента благоустройства и дорожного хозяйства Владимир Рябцев написал заявление об уходе по собственному желанию.

В начале апреля в отношении него прокуратурой были возбуждены дела об административном правонарушении в связи с выявленными нарушениями при проведении четырех электронных аукционов на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования.

При этом 21 марта Владимир Панов дал поручение провести служебную проверку обстоятельств проведения аукционов, во время которых стартовые цены были снижены только в пределах 1%.