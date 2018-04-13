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В тройку самых богатых сенаторов кроме Керимова вошли Пономарев и Бабаков
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В тройку самых богатых сенаторов кроме Керимова вошли Пономарев и Бабаков 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В тройку самых богатых сенаторов кроме задержанного в Цицце Сулеймана Керимова вошли Валерий Пономарев и Александр Бабаков, следует из размещённых на сайте Совета Федерации деклараций.
Керимов, задекларировавший 2,7 миллиарда рублей в 2017 году, представляет в Совфеде Дагестан. Ему предъявлены обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, которые он якобы совершил путем покупки вилл на Лазурном берегу по заниженной цене и на подставных лиц. Керимов был отпущен из-под стражи под залог в 5 миллионов евро, при этом его свобода ограничена, в частности ему запрещено покидать территорию департамента Приморские Альпы. В начале декабря залог был повышен до 40 миллионов евро.
Сенатор от Камчатки Валерий Пономарев задекларировал около 1,9 миллиарда рублей дохода за 2017 год.
Замыкает тройку самых состоятельных сенаторов Александр Бабаков с доходом в 564 миллиона рублей.
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