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Данила Козловский о дискриминации однополых отношений: «Я не раз сталкивался с этим лично»
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Данила Козловский о дискриминации однополых отношений: «Я не раз сталкивался с этим лично» 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Слухи о том, что Данила Козловский имеет слабость к мужчинам, в светской тусовке ходят давно. В одном из недавних интервью 32-летний красавец-брюнет обозначил свою позицию.
«Я не раз сталкивался с этим лично. С разного рода грязью относительно этой темы. Лично я говорю об этом открыто — я не гей, я не представляю никакую гей-организацию. В то же время я не приветствую какую-то чрезмерную активность со стороны гей-сообщества. Во всяком случае, сегодня. Мы должны учитывать особенности нашего общества, оно довольно консервативно», — считает актер.
Киноистории о представителях нетрадиционной ориентации он пропагандой не считает: «Более того, я уверен, что фильмы о геях никому ничего плохого не сделают. Часто люди, которые ратуют за нравственность нации и ее чистоту, сами совершают безнравственные поступки, навязывая агрессию и злобу».
Фото: globallookpress
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