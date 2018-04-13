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Россия может запретить госзакупки программного обеспечения из США
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Россия может запретить госзакупки программного обеспечения из США 

Парламентская газета 7 часов назад
Фото: Парламентская газета
Россия в ответ на санкции США может запретить допуск произведённого в США и ряде других стран технологического оборудования и программного обеспечения, передаёт ТАСС.
Это следует из текста законопроекта о мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств.
Перечень запретной для осуществления госзакупок и отдельных видов юрлиц.
Утром 13 апреля соответствующий законопроект об ответных мерах на недружественные действия США внесли на рассмотрение Госдумы лидеры парламентских фракций и председатель палаты Вячеслав Володин.
По словам политика, инициатива была разработана в качестве ответной меры на вызовы США, которые выразились в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций как в отношении России, так и отдельных её граждан и юридических лиц.
Вячеслав Володин добавил, что порядок рассмотрения законопроекта будет обсуждён 16 апреля на внеочередном заседании Совета Госдумы.
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