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Спортивный комплекс на искусственном озере в Нальчике построят в 2018 году
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Спортивный комплекс на искусственном озере в Нальчике построят в 2018 году 

ТАСС 1 час назад
НАЛЬЧИК, 13 апреля. /ТАСС/. На одном из пяти искусственных озер столицы Кабардино-Балкарии (КБР) города Нальчика построят спортивный комплекс в 2018 году, сообщила в пятницу пресс-служба администрации муниципалитета.
"На заседании городского Совета по предпринимательству на обсуждение и согласование был предложен проект создания спортивно-рекреационного комплекса «Нальчик» на базе одного их искусственных озер столицы Кабардино-Балкарии. Реализовать проект намеревается ООО «МК „Строй 07“. В 2018 году инициатор проекта обязуется создать полноценный бесплатный городской пляж, соответствующий всем требованиям санитарно-технических регламентов и необходимую инфраструктуру», — говорится в сообщении.
Второе озеро (за гостиницей «Нарт») сейчас находится в запущенном состоянии, сетует администрация города. Заболачивание и замусоривания этого участка увеличивает риск возникновения опасных болезней, содержание участка требует постоянных расходов местного бюджета, а налоговых поступлений нет. В соответствии с планом работ будет произведена реконструкция пляжного комплекса, создание детских и игровых площадок, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь также появятся аквапарк, лодочная станция и зона семейного отдыха.
Советом рекомендовано инвестору предусмотреть на следующих этапах реализации проекта возможность диверсификации и расширения комплекса услуг и, соответственно, увеличение количества новых хорошо оплачиваемых рабочих мест (сейчас планируется создание 12 рабочих мест), в том числе для граждан с ограниченными физическими возможностями.
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