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Нет первичного звена. В воронежских поликлиниках дефицит участковых терапевтов и педиатров
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Нет первичного звена. В воронежских поликлиниках дефицит участковых терапевтов и педиатров 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Решать проблему в Минздраве думают, сокращая количество мест в ординатуре. В медицинском университете прошла ярмарка вакансий для будущих выпускников, которые хотят начать врачебную карьеру в Воронеже и области. Всего в этом году планируют выпустить около тысячи новых специалистов. На ярмарке же представлено четыре сотни вакансий. Организаторы говорят, это примерно соответствует количеству выпускников из нашей области. Остальные планируют уехать в другие регионы. В основном работодатели представляют государственные поликлиники и больницы. В частных медицинских организациях спрос в основном лишь на стоматологов. Особый дефицит местное здравоохранение испытывает в специалистах первичного звена — решать эту проблему в вузе намерены, сокращая количество мест в ординатуре. — По Бобровской больнице хорошо укомплектованы именно врачи стационара, узкие специалисты. Это сердечно-сосудистый хирург, уролог, хирург, нейрохирург, кардиолог. Вот врачей первичного звена, кто на передовой с пациентом — это врачи общей практики, педиатры и участковые терапевты, не хватает. И это не только в Боброве, но и по всем районам, — рассказал главный врач Бобровской райбольницы Роман Шурупов. Эту проблему планируется решить — за счёт сокращения мест в ординатуре. — И даже количество коммерческих ординатур Министерство здравоохранения ограничивает. По представлению Минздрава около 60% выпускников должны уйти в первичное звено, — добавил проректор по учебной работе ВГМУ Владимир Болотских.
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