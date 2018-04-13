«Мои документы» в Москве помогут посетителям выбрать удобное для посещения время

Центры госуслуг «Мои документы» в Москве обновили графики средней загрузки каждого центра по дням недели и часам, наименее загруженными днями стали четверги и воскресенья, также меньше всего посетителей в центрах утром и после полудня, сообщается на сайте МФЦ.

«Центры госуслуг «Мои документы» на основе данных за I квартал 2018 года обновили графики средней загрузки каждого центра по дням недели и часам, особо выделив часы пик и периоды, когда центры наименее загружены. С помощью этих графиков посетители смогут выбрать для себя удобное время для визита», — отмечается в сообщении.

В среднем во всех столичных центрах госуслуг наименее загруженными считаются четверги и воскресенья, а максимальная загрузка приходится на понедельник. При этом для посещения МФЦ в будни лучше всего выбирать утреннее и послеполуденное время: с 8:00 до 11:00 и с 14:00 до 20:00, а во флагманском офисе — с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 22:00.

Графики средней загрузки размещены на стендах в каждом центре «Мои документы» и на официальном сайте md.mos.ru в разделе «Медиа». Также на сайте МФЦ опубликованы все мероприятия, которые проходят в центрах: мастер-классы, выставки и лекции.

В настоящее время в Москве работают 128 центров госуслуг «Мои документы». Ежедневно в них приходят около 70 тысяч человек. «Мои документы» работают без перерывов и выходных с 8:00 до 20:00, а флагманский офис — с 10:00 до 22:00.

Центры оборудованы бесплатным Wi-Fi, автоматами с едой и напитками, фотокабинами, автоматами для ксерокопирования. В центрах можно найти полку с книгами, а также детский уголок. Во флагманском офисе можно получить услуги, которых нет в других центрах: зарегистрировать автомобиль, получить паспорт болельщика, проверить здоровье.

Среднее время ожидания приема в центрах госуслуг — три минуты. При этом только 1 из 2 тысяч посетителей ждет более положенных 15 минут, таких посетителей в качестве приятного извинения угощают бесплатным кофе.