Приметы и факты пятницы, 13

С днем пятница, 13-е связано много суеверий. Для этого явления даже придумали специальный термин параскаведекатриафобия. Телеканал «МИР 24» попытался разобраться, почему люди стали бояться пятницы, 13-го?

По одной из версий, все началось в XIV веке с французских рыцарей-тамплиеров. Именно в пятницу, 13-го 1307 года король Филипп Четвертый приказал арестовать всех членов ордена. Многих из них пытали, а затем казнили.

Масла в огонь суеверий подливают кинематографисты. Серия фильмов «Пятница 13-е» стартовала в 1980-м. С тех пор образ кровожадного маньяка Джейсона Вурхиза в хоккейной маске стал одним из самых узнаваемых в мире киноужасов.

Порой людские суеверия подтверждаются самой жизнью. Лайнер «Коста Конкордия» столкнулся с рифом и пошел ко дну в пятницу 13-го в январе 2012 года. Тогда погибли 32 человека.

Страшная серия терактов в Париже в ноябре 2015-го произошла тоже в пятницу, 13-го. Террористы совершили шесть атак в нескольких районах города — они взрывали бомбы и расстреливали людей из автомата. Жертвами стали 130 человек.

Многие пытаются застраховаться от бед, которые несет этот день. Некоторые хирурги принципиально не назначают на пятницу 13-е операций. Бизнесмены не заключают сделок. Немногие молодожены хотят скрепить свои узы в такой день.

Более того, в Америке некоторые настолько суеверны, что в пятницу, 13-го под различными предлогами не выходят на работу. Подсчитано, что это ежегодно наносит ущерб экономике в 900 миллионов долларов.

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