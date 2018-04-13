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Глава Минсельхозпрода Подмосковья посетит новую площадку завода «Черкизово» 14 апреля
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Глава Минсельхозпрода Подмосковья посетит новую площадку завода «Черкизово» 14 апреля 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин 14 апреля посетит новую площадку крупнейшего в Подмосковье мясоперерабатывающего завода «Черкизово» в Кашире, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного Минсельхозпрода.
В рамках визита глава Минсельхозпрода проведет рабочую встречу с основателем группы «Черкизово» Игорем Бабаевым.
«Планируется посещение роботизированного завода по производству сырокопченых колбас, который находится в завершающей стадии строительства. Это будет единственное предприятие подобного масштаба не только в России, но и в Европе. В настоящее время на заводе идут пуско-наладочные работы», — сказал Разин.
По его словам, на новой площадке завода процесс изготовления более 30 тысяч тонн готовой продукции в год будет производиться в автоматизированном режиме.
«Инвестиции в проект уже составили более 7 миллиардов рублей. Группа «Черкизово» обеспечит более 30% всех сырокопченых колбас российского производства и создаст на предприятии 200 новых рабочих мест», — подчеркнул глава ведомства.
Он считает Московскую область стратегическим партнером для компании «Черкизово». На подмосковных предприятиях группы «Черкизово» трудятся почти 3 тысяч человек.
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