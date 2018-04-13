Глава Минсельхозпрода Подмосковья посетит новую площадку завода «Черкизово» 14 апреля

Игорем Бабаевым. В рамках визита глава Минсельхозпрода проведет рабочую встречу с основателем группы «Черкизово»

«Планируется посещение роботизированного завода по производству сырокопченых колбас, который находится в завершающей стадии строительства. Это будет единственное предприятие подобного масштаба не только в России , но и в Европе. В настоящее время на заводе идут пуско-наладочные работы», — сказал Разин.

По его словам, на новой площадке завода процесс изготовления более 30 тысяч тонн готовой продукции в год будет производиться в автоматизированном режиме.

«Инвестиции в проект уже составили более 7 миллиардов рублей. Группа «Черкизово» обеспечит более 30% всех сырокопченых колбас российского производства и создаст на предприятии 200 новых рабочих мест», — подчеркнул глава ведомства.

Он считает Московскую область стратегическим партнером для компании «Черкизово». На подмосковных предприятиях группы «Черкизово» трудятся почти 3 тысяч человек.