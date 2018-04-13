Обновились бланки заявлений про иностранных работников

Министерство внутренних дел утвердило несколько бланков, которые нужно направлять в миграционный орган:

— работодателям при приеме на работу иностранного гражданина;

— компаниям, которые оказывают услуги по трудоустройству зарубежных гостей;

— самим иностранцам.

В частности, для работодателей предназначены:

— уведомления о заключении и расторжении трудового договора или ГПД с иностранцем;

— уведомление о выплате зарплаты иностранцу высокой квалификации.

К бланкам прилагается порядок их представления.

По сути формы не новы, это просто переиздание прежних бланков, ранее утвержденных ФМС РФ

ПРИКАЗ МВД РФ от 10.01.2018 № 11 «О формах и порядке уведомления Министерства внутренних дел Российской Федерации или его территориального органа об осуществлении иностранными гражданами (лицами без гражданства) трудовой деятельности на территории Российской Федерации»

Вступает в силу 20.04.2018

Официальный интернет-портал правовой информации:

http://www.pravo.gov.ru, 09.04.2018

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»