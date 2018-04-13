Обновились бланки заявлений про иностранных работников 

Министерство внутренних дел утвердило несколько бланков, которые нужно направлять в миграционный орган:
— работодателям при приеме на работу иностранного гражданина;
— компаниям, которые оказывают услуги по трудоустройству зарубежных гостей;
— самим иностранцам.
В частности, для работодателей предназначены:
— уведомления о заключении и расторжении трудового договора или ГПД с иностранцем;
— уведомление о выплате зарплаты иностранцу высокой квалификации.
К бланкам прилагается порядок их представления.
По сути формы не новы, это просто переиздание прежних бланков, ранее утвержденных ФМС РФ.
ПРИКАЗ МВД РФ от 10.01.2018 № 11 «О формах и порядке уведомления Министерства внутренних дел Российской Федерации или его территориального органа об осуществлении иностранными гражданами (лицами без гражданства) трудовой деятельности на территории Российской Федерации»
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.04.2018 № 50662)
Вступает в силу 20.04.2018
Официальный интернет-портал правовой информации:
http://www.pravo.gov.ru, 09.04.2018
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