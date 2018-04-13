Ещё
Торчащие коленки и ножки-палочки: звезда «Американского пирога» Тара Рид исхудала до неузнаваемости
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Торчащие коленки и ножки-палочки: звезда «Американского пирога» Тара Рид исхудала до неузнаваемости 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Однако агрессивные шипы на ее косухе не так привлекают внимание, как голые и очень худые ноги с торчащими коленками, хорошо заметными благодаря мини-платью.
Невероятно похудевшая актриса совсем не похожа на пухлощекую блондинку, в которую пол-мира влюбилось после выхода в 1999 году молодежной комедии «Американский пирог».
Тару Рид давно подозревают в анорексии — ее чрезмерное увлечение пластикой и попытки довести фигуру до идеала подвели когда-то симпатичную девушку. А как тебе внешность Рид?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram, East News
WMJ.ru: последние новости
#мимими дня: 3-летняя Надя Пескова записала милое видео ко дню рождения мамы — Татьяны Навки 24-летний участник «Comedy Баттл» Андрей Жмакин внезапно скончался Еще тоскует? Зейн Малик уложил в постель копию своей экс-пассии Джиджи Хадид и удалил все фото из Instagram
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обратился к Путину на «ты»382
Россия отказывается от SWIFT423
Британия назвала «дикими» заявления Минобороны РФ108
Умер юморист Андрей Жмакин87
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»571
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение