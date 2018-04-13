Торчащие коленки и ножки-палочки: звезда «Американского пирога» Тара Рид исхудала до неузнаваемости

Однако агрессивные шипы на ее косухе не так привлекают внимание, как голые и очень худые ноги с торчащими коленками, хорошо заметными благодаря мини-платью.

Невероятно похудевшая актриса совсем не похожа на пухлощекую блондинку, в которую пол-мира влюбилось после выхода в 1999 году молодежной комедии «Американский пирог».

Тару Рид давно подозревают в анорексии — ее чрезмерное увлечение пластикой и попытки довести фигуру до идеала подвели когда-то симпатичную девушку. А как тебе внешность Рид?

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Фото:Instagram, East News