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Дальневосточных леопардов стало больше ста
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Дальневосточных леопардов стало больше ста 

Чердак 1 час назад
Фото: Чердак
Согласно данным фотоловушек, в национальном парке «Земля леопарда» в настоящее время проживает 84 взрослых особей дальневосточного леопарда и 19 детенышей. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.
Дальневосточный леопард (Panthera pardus orientalis) — хищник из семейства кошачьих, один из подвидов леопарда. Водится в хвойных и широколиственных лесах на территории российского Дальнего Востока, Китая и КНДР. В конце XX века браконьерство и вырубка лесов привели к резкому сокращению его популяции. К началу 2000-х годов в дикой природе осталось всего лишь около 30 особей этих хищников, и многие ученые уже не верили в возможность возрождения их популяции. В 2012 году был создан национальный парк «Земля леопарда», предназначенный специально для защиты и сохранения этой самой редкой в мире кошки.
На территории национального парка созданы максимально комфортные условия для размножения леопардов. Звери защищены от браконьеров и не испытывают проблем с охотой: сотрудники парка специально подкармливают оленей и косуль главную добычу пятнистых хищников. Кроме того, ученые стараются предотвращать распространение болезней на территории парка — например, осенью 2017 года они провели «медосмотр» лисиц и барсуков.
Принятые меры показали себя очень эффективными: популяция леопардов стала медленно, но неуклонно расти. В настоящее время на «Земле леопарда» и соседнем заповеднике «Кедровая падь» проживает уже 84 половозрелых особи дальневосточного леопарда и 19 котят (7 из которых — подростки). Кроме того, в период размножения в январе и декабре фотоловушки засекли большое количество «свиданий» между пятнистыми хищниками, поэтому в весенне-летний период можно ожидать появления новых котят. Нужно отметить, что обычно при оценке численности приводят данные только о взрослых животных, так как в дикой природе среди детенышей высока смертность. Однако зафиксированное число зрелых леопардов тоже говорит о стабильном росте популяции.
На сегодняшний день основной метод исследования диких дальневосточных леопардов — фотомониторинг. На территории национального парка установлено более 400 «фотоловушек» — автоматических камер, которые срабатывают от датчика движения. Фотоловушки устанавливают в разных привлекательных для леопардов местах — на возвышенностях, откуда хищники обозревают окрестности, вблизи мест отдыха и водопоя. Сотрудники парка знают всех своих подопечных «в лицо» — по узору пятен, который у каждого леопарда уникален и не меняется в течение жизни. Ученым достаточно взглянуть на фото, чтобы узнать одного из своих леопардов либо опознать новенького. Кроме того, по фото можно определить примерный возраст животного, его самочувствие, понять, достаточно ли у него добычи. В некоторых случаях удается даже сфотографировать самку с подросшими котятами.
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