Содружество Независимых Государств обзавелось Кодексом о культуре

Нынешний год объявлен в СНГ Годом культуры, и это определило главную тему 47-й сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ, которая 13 апреля завершилась в Петербурге : «Межкультурный диалог стран Содружества: состояние, перспективы и правовое обеспечение». А итогом дискуссии стал модельный Кодекс о культуре для стран СНГ.

Один документ вместо сотни

«Необходимость кодекса продиктована наличием большого количества различных актов в сфере культуры, принятых в странах СНГ, имеющих устойчивый характер и уже апробированных на практике, — представил документ заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Сергей Рыбаков . — Сложилась возможность вычленения обобщающих норм, что создало условия для кодификации законодательства о культуре».

«Для нас очевидна необходимость модернизации нормативно-правовой базы для углубления межкультурного диалога, — призналась заместитель российского министра культуры Алла Манилова . — Её суть в том, что от рамочных соглашений с министерствами культуры стран СНГ мы перешли к детализированным программам и планам сотрудничества. Кроме того, все межведомственные соглашения со странами СНГ предусматривают обмен культурными мероприятиями на паритетной и безвалютной основе в отличие от всех стран остального мира. Это наиболее эффективная модель организации культурных акций, поскольку существенно снижает бюджетные издержки. Но не только. Это модель, при которой страны работают как одна команда».

С 2014 года субъекты Федерации подписали свыше 80 соглашений о культурном сотрудничестве с регионами стран СНГ. В государствах Содружества проходят дни российской культуры, в России — ответные дни культуры этих стран.

«Год культуры должен отразиться не только в цифрах культурных обменов, он должен оживить саму атмосферу нашего культурного взаимодействия, сделать её ещё более живой, заинтересованной и креативной, а палитру сотрудничества — максимально богатой и многовекторной, ориентированной на будущее», — поставила общую задачу Алла Манилова.

«Мы ещё раз убедились, как бережно в странах СНГ сохраняются национальные культуры, как много делается для развития искусств, для продолжения сотрудничества в сфере культуры, — сказала спикер российского Совета Федерации Валентина Матвиенко . — Хорошо, что мы это не растеряли, потому что такое взаимодействие обогащает национальные культуры, позволяет не рвать те миллионы нитей, которыми была связана наша история».

Инициатором создания кодекса выступило Национальное собрание Республики Беларусь . Оно и подготовило основной текст документа, который состоит из 5 разделов, 22 глав и 266 статей. Его главная задача не только усовершенствовать отношения в культурной сфере и систематизировать правовые нормы, чтобы государства СНГ общались на одном юридическом языке, но и упростить процедуры культурного обмена. Ведь благодаря кодексу уменьшится количество нормативных актов МПА СНГ, которые сегодня регулируют эти отношения.

«Я очень рад, что могу представить вам главный модельный закон в сфере культуры в год, объявленный в СНГ Годом культуры», — широко улыбнулся Сергей Рыбаков, и парламентарии стран Содружества дружно проголосовали за.

Учёных оценят вместе

Глава комиссии нижней палаты белорусского парламента Игорь Мерзалюк представил модельный закон, который должен согласовать подходы стран СНГ к аттестации учёных и оценке диссертаций.

«В рамках двусторонних и многосторонних правовых актов определены механизмы взаимного признания и эквивалентности учёных степеней и званий, — объяснил белорусский депутат. — Предлагаемый законопроект не исключает и не ограничивает их легитимность. Предлагается создание дополнительных согласованных научных подходов к аттестации научных работников с учётом того, что сейчас в странах СНГ существует как двухступенчатая система аттестации — наличие степеней кандидата и доктора наук, — так и одноступенчатая система, предполагающая присуждение степени доктора философии и доктора по специальности. Зафиксирована возможность создания межгосударственных диссертационных советов с привлечением ведущих учёных стран с целью формирования общих критериев диссертационных работ и требований к соискателям».

Мерзалюк также представил обновлённый законопроект о дошкольном образовании. Прошлый был принят 14 лет назад, и с тех пор образовательная система изменилась, сложилась другая педагогическая практика. Так что потребовался документ, отражающий новые реалии.

«В законе отражена приоритетная роль семьи в воспитании ребёнка, значимость национальных и региональных культурных традиций, включая языковые, — перечислил основные положения модельного акта Мерзалюк. — Дошкольное детство признаётся самоценным периодом в развитии человека, а дошкольное образование включается в систему непрерывного образования как его обязательная первичная составная часть».

«В законе отражена приоритетная роль семьи в воспитании ребёнка, значимость национальных и региональных культурных традиций, включая языковые.

«Наконец, поработав 14 лет, мы предлагаем очень прогрессивный проект закона! — воскликнул спикер парламента Армении Ара Баблоян . — Я по специальности врач-педиатр и потому не могу не приветствовать цель этого закона — формирование условий для инклюзивного ухода и дошкольного образования детей с проблемами развития».

Всего на 47-й сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ делегаты приняли девять новых модельных законов.

«Сессия прошла в деловом, конструктивном ключе, — подвела итог Валентина Матвиенко. — Дискуссия была интересной. Главное, мы приняли модельный Кодекс о культуре, который, я уверена, будет полезен всем странам Содружества».

КОНКРЕТНО

На 47-й сессии МПА СНГ приняты новые модельные законы:

— Кодекс о культуре,

— «Об экспертизе и экспертной деятельности»,

— «О совместных исследованиях и кооперации в разработках и производстве инновационной продукции (услуг)»,

— «Об аттестации научных, в том числе научно-педагогических, работников высшей квалификации»,

— «О дошкольном образовании»,

— «О деятельности студенческих отрядов»,

— «О государственной гражданской и муниципальной службе»

— «О документах стратегического прогнозирования и планирования»,

— «Об идентификации, регистрации и прослеживаемости сельскохозяйственных животных, идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения»,

А также:

— Глоссарий терминов и понятий, используемых в пограничной сфере,

— Комментарии к Рекомендациям по совершенствованию законодательства по вопросам регулирования ответственности за нарушения в сфере пограничной безопасности.