В ЕР заявили, что не «рекомендовали» поддержать проект об ответе на санкции

В партии уточнили, что в интернете появилась информация о том, что в Госдуме и ЦИК партии якобы рекомендуют депутатам поддержать законопроект и поставить свои подписи в его поддержку.

"Информация о том, что в Государственной думе и ЦИК «Единой России» централизовано рекомендуют коллегам по нижней палате парламента ставить подписи в поддержку законопроекта об ответных мерах РФ на санкции США, не соответствует действительности", — цитирует пресс-служба партии слова Турчака.

По словам первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, внесение законопроекта — «консолидированная позиция». «И в соответствии с регламентом, любой депутат при желании имеет право присоединиться к инициативе», — сказал Жуков.

Турчак добавил, что эта мера является «адекватным ответом на недружественные действия Запада в отношении России и не требует какой-либо искусственной поддержки».