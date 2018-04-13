Основателю самопровозглашенной республики из Северодвинска дали 6 лет колонии

Сегодня вынесен приговор 41-летнему северодвинцу Алексею Лебедеву . Его признали виновным сразу по четырем статьям. Его «послужной список» — призывы к экстремизму, ношение оружие, возбуждение ненависти, публичное оправдание терроризма.

Алексей с 2015 по 2017 год выкладывал на своей странице «ВКонтакте» материалы, оправдывающие действия Андерса Брейвика, убившего в 2011 году 77 человек. Кроме того, Лебедев размещал тексты, призывающие к экстремистской деятельности и возбуждающие межнациональную рознь.

Сотрудниками ФСБ в его квартире было найдено двуствольное охотничье ружье и несколько десятков патронов к нему. По данным следствия, Лебедев является одним из руководителей и основателей самопровозглашенного государства «Русская Республика».

«Русская Республика» была учреждена еще 1 декабря 2003 года. У этой организации есть сайт, на котором за 600 рублей обещают выдать гражданство.