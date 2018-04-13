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Основателю самопровозглашенной республики из Северодвинска дали 6 лет колонии
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Основателю самопровозглашенной республики из Северодвинска дали 6 лет колонии 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Сегодня вынесен приговор 41-летнему северодвинцу Алексею Лебедеву. Его признали виновным сразу по четырем статьям. Его «послужной список» — призывы к экстремизму, ношение оружие, возбуждение ненависти, публичное оправдание терроризма.
Алексей с 2015 по 2017 год выкладывал на своей странице «ВКонтакте» материалы, оправдывающие действия Андерса Брейвика, убившего в 2011 году 77 человек. Кроме того, Лебедев размещал тексты, призывающие к экстремистской деятельности и возбуждающие межнациональную рознь.
Сотрудниками ФСБ в его квартире было найдено двуствольное охотничье ружье и несколько десятков патронов к нему. По данным следствия, Лебедев является одним из руководителей и основателей самопровозглашенного государства «Русская Республика».
«Русская Республика» была учреждена еще 1 декабря 2003 года. У этой организации есть сайт, на котором за 600 рублей обещают выдать гражданство.
Члены «Русской Республики» не признают Российскую Федерацию и действующих на ее территории законов. Впрочем, это не помешает Алексею отсидеть 6 лет по статьям, которых он не признает.
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