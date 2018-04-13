Жители Подмосковья активно участвуют в благотворительной акции #КрышечкаМира

13 апреля в России отмечают День мецената и благотворителя. Чтобы помочь другому, не всегда нужны деньги. В Подмосковье стать благотворителем может даже ребенок. Проект #КрышечкаМира появился в Московской области в декабре 2016 года. Продвигать движение взялась Елена Волохова, президент Международного благотворительного фонда «Подари Любовь Миру».

Из шуточного названия превратилось в большую акцию. К нам присоединилось очень много в Московской области городов

— Елена Волохова, президент Международного благотворительного фонда «Подари Любовь Миру».

Елена давно организует разные благотворительные акции. Все началось после автокатастрофы, в которой девушка лишилась руки и ноги. Друзья

как-то предложили Лене попробовать полетать на дельтаплане, потом она стала прыгать с парашютом, а сейчас является моделью, занимается

пара-карате, а также входит в сборную России по прыжкам с парашютом в тандеме.

Проект по сбору крышек родился не у нас. Маленькой девочке по имени Айтана нужна была дорогостоящая операция, которую могли провести в Америке. Родители девочки обратились к СМИ с просьбой распространить информацию — они готовы принять пластиковые крышки от всех желающих помочь, сдать их и направить средства на операцию.

По такому же принципу акция действует по всему миру. В Подмосковье установлено несколько пунктов сбора крышечек. Узнать их местонахождение можно на сайте акции #КрышечкаМира.

Поставить короб можно самому — в школе, на работе или в подъезде, а когда наберется достаточное количество — отвезти пластиковые крышки в специальный пункт. Акция очень нравится малышам, потому что подходят любые крышечки — от бутылок, йогуртов, молока. И почти все они яркие. Очень многие школы Подмосковья и Москвы являются партнерами проекта.

Когда мы приехали в одну из школ, директор сказал: «Елена Владимировна, у нас тут два мешка пластиковых крышечек, но они грязные»

— Елена Волохова, президент Международного благотворительного фонда «Подари Любовь Миру».

Старшеклассники этой школы организовали субботник на территории и отдельно собирали крышки для проекта. Каждая крышечка стоит всего 8 копеек, но, если собраться вместе, уверены организаторы, можно сделать большое доброе дело. Сейчас проект поддерживает двух девочек.

Есть у нас Маргаритка наша — это лицо нашего фонда. Знают ее уже все. Ножки и ручки у нее нет. На протезирование идут эти деньги. Есть у нас Иришка, которая после аварии. Она потеряла маму и папу, она села в коляску. У нее проблемы с позвоночником, но она может встать. Ей нужна реабилитация

— Елена Волохова, президент Международного благотворительного фонда «Подари Любовь Миру».

Жители Подмосковья собрали почти 20 тысяч крышечек. Но не все из них идут на переработку. Часть используется для созданий инсталляций. Недавно из крышек собрали

25-метровую

разноцветную карту мира.

Каждому ребенку очень приятно это осознавать, что мы приобщились к этому делу, помогаем Иришке, помогаем Маргаритке. Они следят за нашими публикациями

— Елена Волохова, президент Международного благотворительного фонда «Подари Любовь Миру».

Проект #КрышечкаМира бессрочный. Кроме крышечек собирают еще пластик, стекло, батарейки. Так что акция не только благотворительная, но и экологическая. Вот так обычный мусор превращается в доброе дело.