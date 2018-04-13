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Мэрия отсудила у многодетной семьи 750 тысяч за дом в Горном Щите, который признали нежилым
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Мэрия отсудила у многодетной семьи 750 тысяч за дом в Горном Щите, который признали нежилым 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Мэрия Екатеринбурга сегодня выиграла суд у многодетной семьи, которая построила дом в Горном Щите. Мы уже писали об этом случае — семья на аукционе в Мингосимущества области выиграла участки земли, взяла их в аренду, платила арендную плату, а после постройки дома приватизировала землю. Но в городской администрации дом сочли непригодным для проживания — а значит, семья должна была продолжать платить арендную плату за землю. Мэрия подала иск на 750 тысяч рублей и сегодня в Чкаловском районном суде выиграла дело.
— Было ощущение, что решение принято заранее, — говорит Ольга, многодетная мама. — В совещательной комнате судья была всего 10 минут, при этом она не взяла с собой даже наш ответ на сделанную в отношении нашего дома экспертизу, которая, на наш взгляд, абсолютно незаконна и ссылается на СанПины, которые не действовали на момент строительства дома или относились к многоквартирным домам.
Вопросов к экспертам у Ольги много: например, в качестве доказательства недостроенности эксперт отметила, что у дома из бруса «не обрезаны уголки», и это якобы небезопасно, а рядом с домом лежат доски.
Претензии также вызвало то, что дом построен на двух земельных участках, расположенных рядом (визуально это выглядит как один большой участок), а электричество подключено только на одном участке, и скважина для водоснабжения тоже есть только на одном. По словам Ольги, представитель земельного комитета Наталья Турыгина даже попросила суд «не рассматривать второй участок».
— У нас был сначала один участок, мы на нём сделали электричество, скважину, туалет, потом докупили второй, — недоумевает Ольга. — Но какой нормальный человек будет делать вторую скважину, второй туалет, заключать второй договор с электросетевой компанией при том, что по первому мощности не превышены? Мы предоставили все документы, даже ответ из электросетевой компании, где они сообщали, что мы можем пользоваться на два участка одним подключением. Однако администрация города утверждает, что у нас нет коммуникаций, потому что соседний участок они не рассматривают.
Ольга отмечает: договоры заключались с МУГИСО, их представители вышли на участок и сделали заключение, что участок можно выкупить:
— Администрация не является участником договора, никак в этом не фигурирует, но подаёт иск о расторжении, и этот иск удовлетворяют.
Семья намерена в ближайшее время обжаловать решение. Напомним, в Горном Щите сразу несколько жителей могут лишиться права собственности на свою землю таким же образом.
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