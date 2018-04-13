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Донорский медицинский материал разрешат провозить в салоне самолета
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Донорский медицинский материал разрешат провозить в салоне самолета 

РИА Новости 2 часа назад
КРАСНОЯРСК, 13 апр — РИА Новости. Минтранс РФ утвердил порядок перевозки донорского материала на борту воздушных судов, сообщил журналистам глава министерства Максим Соколов.
Соответствующий приказ о внесении изменений в правила проведения предполетного и послеполетного досмотров представлен на регистрацию, добавил он.
"Изменения, позволяющие перевозить жизненно важные для множества российских пациентов донорские органы на борту воздушного судна, направлены на улучшение условий для функционирования благотворительных фондов для помощи онкогематологическим больным и обеспечение оперативной транспортировки донорского материала к реципиентам", — отметил министр.
"Благодаря совместному проекту фонда «Подари жизнь» и "Аэрофлота" были налажены регулярные полеты врачей за донорским костным мозгом", — также заявил Соколов.
Донорский костный мозг представляет собой жидкую субстанцию объемом от 950 до 2 тысяч миллилитров. В настоящее время перевозка специализированных контейнеров с таким биологическим материалом на борту воздушного судна не допускается, так как правилами установлены лимиты объемов жидкости, разрешенные к провозу пассажирами на борту воздушного судна (100 миллилитров).
Информационное агентство РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума (КЭФ).
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