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Жительница Самарской области получит срок за подделку документов для соцвыплат
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Жительница Самарской области получит срок за подделку документов для соцвыплат 

ТРК Губерния 2 часа назад
Жительница Сергиевского района губернии прочитала в СМИ информацию о возможности получения компенсации за коммунальные услуги. Правда, ее семье пособие по закону не полагалось. Тогда женщина пошла на хитрость.
Предоставив неверную информацию о доходах мужа, жительница Самарской области около года получала социальное пособие. Всего, по данным правоохранителей, ей удалось «заработать» таким образом 17 тысяч рублей. Теперь за свою предприимчивость 50-летняя женщина может сесть на 4 года, сообщает пресс-служба областного главка.
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