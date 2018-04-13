Жительница Самарской области получит срок за подделку документов для соцвыплат

Жительница Сергиевского района губернии прочитала в СМИ информацию о возможности получения компенсации за коммунальные услуги. Правда, ее семье пособие по закону не полагалось. Тогда женщина пошла на хитрость.