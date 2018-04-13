Жительница Самарской области получит срок за подделку документов для соцвыплат 

Жительница Сергиевского района губернии прочитала в СМИ информацию о возможности получения компенсации за коммунальные услуги. Правда, ее семье пособие по закону не полагалось. Тогда женщина пошла на хитрость.
Предоставив неверную информацию о доходах мужа, жительница Самарской области около года получала социальное пособие. Всего, по данным правоохранителей, ей удалось «заработать» таким образом 17 тысяч рублей. Теперь за свою предприимчивость 50-летняя женщина может сесть на 4 года, сообщает пресс-служба областного главка.