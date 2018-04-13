Бегство белых: расовая или экономическая сегрегация? 

Москва, 13 апреля — «Вести. Экономика» Когда цветные люди перемещаются в то или иное сообщество, численность белых людей резко в этих сообществах снижается.
Этот феномен, известный как «бегство белых», хорошо освещен в социологических исследованиях. Однако гораздо труднее сделать окончательный вывод в отношении того, почему это происходит. С одной стороны, исследователи отмечают, что белые люди покидают все больше районов по расовым причинам, достаточно остро реагируя на расовый состав своих окрестностей. С другой стороны, ряд исследователей сомневаются в том, в какой степени расовые вопросы заставляют белых покидать свои сообщества. Многие из этих районов исторически расположены в неблагоприятном месте, и все жители, не только белые, стараются избежать районов с высоким уровнем нестабильности и нищеты. Ранние исследования по этому вопросу также показали, что снижение белого населения, как правило, сильно связано с социально-экономическим упадком в различных кварталах. Исследователь Сэмюэль Кэй проанализировал данные о районах, где проживают представители рабочего класса и пригороды, где расположен средний класс. В своих результатах он постарался дать более точную оценку того, что привело к бегству белых, социоэкономические факторы или рост меньшинств. Отчет не только связывал устойчивость бегства белых, в нем также было выявлен факт того, что большое количество белых людей, покидающих свои районы, чаще всего являются представителями среднего класса, а не низших слоев населения. В исследовании использовались данные переписи США за период с 1990 по 2010 год для изучения бегства белых из пригородных районов в 150 крупнейших городских районах. Kай разработал критерии, согласно которым можно проанализировать данные обо всех районах, которые лишились критически большого процента белых, и выделил те районы, которые столкнулись со снижением численности белых из-за растущего разнообразия и застойного роста белого населения. В исследовании бегство белых определяется как процесс, который происходит, когда район лишается по меньшей мере 100 белых жителей и не менее 25% белого населения за 10 лет. Kай обнаружил 3225 случаев бегства белых из 27 891 пригородных районов. Согласно исследованию, отток в еще большей степени отмечался в районах, где проживали представители среднего класса, а не в более бедных кварталах. Выводы бросают вызов убеждению, что снижение численности белых происходит в результате социально-экономических причин, поскольку в районах среднего класса нет той прослойки населения, которая вытесняет белых жителей. Бегство белых зачастую связано с проблемой отношений чернокожего и белого населения, но исследование показало, что это явление наблюдалось даже, когда латиноамериканцы или жители Азии селились в окрестностях среднего класса. Исследование показало, что отток белого населения становится более вероятным в районах среднего класса, когда количество латиноамериканцев и азиатов превышает 25% и 21% соответственно. В целом, районы, в которых численность белого населения снижалась в среднем на 40% от численности белого населения за десятилетие. Кай считает, что это тревожная картина для будущего, добавляя, что отток белых вносит значительный вклад в расовую сегрегацию.