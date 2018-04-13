Из-за ремонта ж/д пути и пл. № 8 ст. Самара меняется расписание электричек

С 19 марта в связи с реконструкцией платформы № 8 станции Самара вносятся изменения в расписание пригородных поездов, а также изменяется расписание поездов 16,17,18,19,23,24,25,26 апреля, 3,4,5,6 мая в связи с ремонтом пути на участке Обшаровка-Правая Волга, сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

С 19 марта без остановки на пл. Школьная проследуют следующие поезда:

5. 6306/6305 Самара (отпр.07:43)–Школьная (07:45,5-07:46,6)–Курумоч (приб.09:12);

6. 6520 Самара (отпр.14:23)–Школьная (14:25-14:26)–Похвистнево (приб.17:11);

8. 6314/6313 Самара (отпр.16:29)–Школьная (16:31,5-16:32,5)–Курумоч (приб.17:58);

9. 6318/6317 Самара (отпр.17:31)–Школьная (17:33-17:34)–Жигулевское Море (приб.19.44);

10. 6509 Похвистнево (отпр.15.17)–Школьная (18.00-18.01)–Самара (приб.18.04).

В связи с закрытием на реконструкцию пассажирской платформы № 8 станции Самара посадка будет осуществляться с низкой платформы № 6 на следующие пригородные поезда:

1. 6576 Безенчук (отпр.04:32) — Самара (05:45-05:46) — Мирная (приб.06:12);

2. 6580 Чапаевск (отпр.05:45) — Самара (06:36-06:38) — Мирная (приб.07:03);

3. 6570 Сызрань (отпр.04:53) — Самара (07:22-07:23) — Мирная (приб.07:48);

4. 6306/6305 Самара (отпр.07643) — Курумоч (приб.09:12);

5. 6024/6023 Самара (отпр.08:57) — Аэропорт Курумоч (приб.10:13);

6. 6520 Самара (отпр.14:23) — Похвистнево (приб.17:11);

7. 6522 Самара (отпр.15:23) — Кинель (приб.16:20);

8. 6314/6313 Самара (отпр.16:29) — Курумоч (приб.17:58);

9. 6318/6317 Самара (отпр.17:31) — Жигулевское Море (приб.19:44).

16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 апреля, 3, 4, 5, 6 мая в связи с ремонтными работами на участке Обшаровка — Правая Волга вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов:

16, 17, 18, 23, 24,25 апреля, 3, 4, 5, мая поезд № 6569 Мирная (отпр.16:03) — Сызрань (приб.18.58) устанавливается сообщением Мирная (отпр.16:03) — Безенчук (приб.17:41) на участке Безенчук — Сызрань отменяется;

поезд № 6562 Сызрань (отпр.16:44) — Мирная (приб.19:38) устанавливается сообщением Сызрань (отпр.18:10) — Безымянка (приб.21:00) проследует без остановок на пл. Школьная, пл. Речная, пл. Толевая, пл. Киркомбинат, пл. Стахановская, пл. Пятилетка, пл. Мирная;

17, 18, 19, 24, 25, 26 апреля, 4, 5, 6 мая поезд № 6570 Сызрань (отпр.04:53) — Мирная (приб.07:48) устанавливается сообщением Безенчук (отпр.06:09) — Мирная (приб.07:48) на участке Сызрань — Безенчук отменяется;

17, 18, 24, 25 апреля, 4, 5 мая поезд № 6558 Сызрань (отпр.14:22) — Мирная (приб.17:17) устанавливается сообщением Сызрань (отпр.14:00) — Безымянка (приб.17:04) проследует без остановок на пл. Школьная, пл. Речная, пл. Толевая, пл. Киркомбинат, пл. Стахановская, пл. Пятилетка, пл. Мирная;

17, 18, 19, 24, 25, 26 апреля, 4, 5, 6 мая поезд № 6552 Сызрань (отпр.08:35) — Мирная (приб.11:30) устанавливается сообщением Сызрань (отпр.07:45) — Безымянка (приб.10:27) проследует без остановок на пл. Школьная, пл. Речная, пл. Толевая, пл. Киркомбинат, пл. Стахановская, пл. Пятилетка, пл. Мирная.

Проследуют по измененному расписанию следующие пригородные поезда:

№ 6557 Мирная (отпр.08:05) — Сызрань (приб.11:00)

№ 6565 Мирная (отпр.13:06) — Сызрань (приб.16:01)

№ 6003 Самара (отпр.14:53) — Сызрань (приб.16:50)

№ 6571/6573 Мирная (отпр.17656) — Сызрань (приб.21:11)

№ 6551 Обшаровка (отпр.05:36) — Сызрань (приб.06:19)

С 14 апреля по средам, пятницам, субботам и воскресеньям назначаются пригородные поезда:

— № 6332/6331 Самара (отпр.06:00) — Курумоч (приб.07:30);

— № 6334/6333 Курумоч (отпр.11:12) — Самара (приб.12:39)

Время московское.

Справки по телефону 8-927-745-745-7 с 07:00 до 18:30.