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Эксперт: Чиновники вынудят криптоэкономику покинуть Россию
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Эксперт: Чиновники вынудят криптоэкономику покинуть Россию 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Обмен крипотвалют на денежные единицы на сумму 600 тыс. рублей и более должен попадать под обязательный валютный контроль, посчитали в правительстве. Информация об этом содержится в правительственном отзыве на законопроект депутатов «О цифровых финансовых активах», пишут «Известия». Операции свыше этой суммы уже отслеживаются российскими банками в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. В правительстве также считают, что прибыль от сделок с криптовалютами следует обложить налогом.
Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин в эфире НСН подверг критике попытки российского правительства взять под контроль подобную деятельность.
«При таком подходе, который демонстрируют наши руководящие органы, как была эта деятельность в серой зоне, так она и останется, к сожалению. Иллюзии наших чиновников и законотворцев о том, что они могут регулировать эту деятельность так же, как и другую известную нам аналоговую экономическую деятельность, не имеют ничего общего с действительностью. В цифровой экономике так не проходит. Криптоэкономика существует над интернетом, она децентрализована и не подвержена тем методам регулирования, какие привыкли использовать в аналоговой экономике. Если людей не устраивает принятый закон, они просто уходят в другую юрисдикцию и другие страны. Мы ее просто потеряем и все. Это принципиальное непонимание сущности криптоэкономики со стороны чиновников», — заключил он.
Эксперт: Криптовалютам дальше падать некуда Законопроект «О цифровых финансовых активах» был внесен в Госдуму 20 марта. В отзыве депутатов говорится, что законопроект следует доработать ко второму чтению. Уточняется, что отзыв в Госдуму еще не поступил.
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