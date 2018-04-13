Эксперт: Чиновники вынудят криптоэкономику покинуть Россию

Обмен крипотвалют на денежные единицы на сумму 600 тыс. рублей и более должен попадать под обязательный валютный контроль, посчитали в правительстве. Информация об этом содержится в правительственном отзыве на законопроект депутатов «О цифровых финансовых активах», пишут «Известия» . Операции свыше этой суммы уже отслеживаются российскими банками в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. В правительстве также считают, что прибыль от сделок с криптовалютами следует обложить налогом.

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин в эфире НСН подверг критике попытки российского правительства взять под контроль подобную деятельность.

«При таком подходе, который демонстрируют наши руководящие органы, как была эта деятельность в серой зоне, так она и останется, к сожалению. Иллюзии наших чиновников и законотворцев о том, что они могут регулировать эту деятельность так же, как и другую известную нам аналоговую экономическую деятельность, не имеют ничего общего с действительностью. В цифровой экономике так не проходит. Криптоэкономика существует над интернетом, она децентрализована и не подвержена тем методам регулирования, какие привыкли использовать в аналоговой экономике. Если людей не устраивает принятый закон, они просто уходят в другую юрисдикцию и другие страны. Мы ее просто потеряем и все. Это принципиальное непонимание сущности криптоэкономики со стороны чиновников», — заключил он.