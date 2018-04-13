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В Митине 20 апреля откроется прививочный пункт по бесплатной вакцинации домашних питомцев
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В Митине 20 апреля откроется прививочный пункт по бесплатной вакцинации домашних питомцев 

Управа района Митино 2 часа назад
Фото: Управа района Митино
В Митине в апреле по адресу ул. Барышиха, д. 44, корп. 1 (ОДС № 15) будет работать прививочный пункт по бесплатной вакцинации домашних животных против бешенства. Об этом сообщил официальный портал правительства Москвы.
По плану прием будет проходить 20 апреля с 16.00 до 19.00. Бесплатную вакцинацию в районе Митино также можно будет сделать в мае и октябре.
Согласно правилам владельцы обязаны ежегодно вакцинировать домашних питомцев против бешенства. За несоблюдение этого требование хозяева кошек и собак несут ответственность в установленном законом порядке. (ср)
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