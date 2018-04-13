Жители Митина выйдут 14 апреля на субботник

14 апреля в районе Митино очистят от мусора после зимы территории поселка Новобратцево и парка «Метростроителей» на улице Рословка. Об этом сообщил заместитель директора по общим вопросам и работе с населением ГБУ «Жилищник района Митино» Евгений Михайлов.

По его словам, инвентарь: лопаты, грабли, мешки и перчатки всем собравшимся выдадут на месте. Начало в 10.00.

Напомним, жители района Митино также смогут принять участие в традиционном фотоконкурсе «Весна. Субботник. СЗАО», организованном префектурой округа. Для этого необходимо выйти на субботник, ударно потрудиться и запечатлеть самый яркий или даже креативный момент своей работы.

— Чем больше оригинальных снимков вы сделаете, тем больше шансов на победу. Фотографии необходимо опубликовать в социальных сетях «Инстаграм», «Фейсбук» или в «ВKонтакте» до 30 апреля включительно, обязательно сопроводив их хэштегом #Чистыйсзао2018 и #ВеснаСубботникСЗАО2018. И не забудьте указать название своего района, — рассказали в пресс-службе префектуры СЗАО.

На фотографиях или видео может быть запечатлен один человек или группа людей. Победители будут объявлены в начале мая. А фото самых активных участников субботника попадут на страницы газеты « Москва . Северо-Запад».

В прошлом году в фотоконкурсе участвовало свыше 2,5 тысяч жителей округа. (ср)