В Дубне стартовал месячник по благоустройству

Старт ему дал строевой смотр коммунальной техники, которая потом отправилась на уборку улиц.

Тракторы и грузовики,

машины-пылесосы

и те, что предназначены для полива. Всего — двадцать четыре единицы. Глава Дубны Максим Данилов каждую осмотрел лично. Выяснил, вся ли работает и готовы ли специалисты усиленно потрудиться над преображением города. По итогам оставил оценку «хорошо».

В силу того, что минус пять было ночью, ребята не заправили воду. Ну, понятно, да,

где-то баки навесные пластмассовые, чтоб не разорвало, не дай бог. Поэтому

где-то на тракторах сегодня баков нет. Будет температура плюсовая в ночь, они ставят баки и заправляют водой

— Максим Данилов, глава Дубны.

Коммунальная техника отправилась на уборку улиц. С этого момента месячник по благоустройству в Дубне стартовал. Убрать песок с дорог, помыть бордюры и столбы освещения, высадить цветы, покрасить ограждения и нанести разметку. Работы — много. Ко Дню Победы город должен сиять.

Мы сейчас просто мобилизуем все силы, в том числе и в социальных учреждениях, в детских садах, в школьных образовательных учреждениях, в больницах. Коллективы будут выходить и убирать свою территорию. То есть мы мобилизуем силы на целый месяц для того, чтобы навести порядок

— Максим Данилов.

Первыми участниками субботников в рамках месячника стали сотрудники городской администрации. 12 самых грязных мест стали их точками для уборки.

Уже в субботу, когда месячник благоустройства стартует во всей области, помимо коммунальщиков на уборку выйдут жители и сотрудники управляющих компаний — за ними дворы, сотрудники городских предприятий будут собирать мусор и листву на территориях около своих зданий.