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В Дубне стартовал месячник по благоустройству
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В Дубне стартовал месячник по благоустройству 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Старт ему дал строевой смотр коммунальной техники, которая потом отправилась на уборку улиц.
Тракторы и грузовики,
машины-пылесосы
и те, что предназначены для полива. Всего — двадцать четыре единицы. Глава Дубны Максим Данилов каждую осмотрел лично. Выяснил, вся ли работает и готовы ли специалисты усиленно потрудиться над преображением города. По итогам оставил оценку «хорошо».
В силу того, что минус пять было ночью, ребята не заправили воду. Ну, понятно, да,
где-то  баки навесные пластмассовые, чтоб не разорвало, не дай бог. Поэтому
где-то  на тракторах сегодня баков нет. Будет температура плюсовая в ночь, они ставят баки и заправляют водой
— Максим Данилов, глава Дубны.
Коммунальная техника отправилась на уборку улиц. С этого момента месячник по благоустройству в Дубне стартовал. Убрать песок с дорог, помыть бордюры и столбы освещения, высадить цветы, покрасить ограждения и нанести разметку. Работы — много. Ко Дню Победы город должен сиять.
Мы сейчас просто мобилизуем все силы, в том числе и в социальных учреждениях, в детских садах, в школьных образовательных учреждениях, в больницах. Коллективы будут выходить и убирать свою территорию. То есть мы мобилизуем силы на целый месяц для того, чтобы навести порядок
— Максим Данилов.
Первыми участниками субботников в рамках месячника стали сотрудники городской администрации. 12 самых грязных мест стали их точками для уборки.
Уже в субботу, когда месячник благоустройства стартует во всей области, помимо коммунальщиков на уборку выйдут жители и сотрудники управляющих компаний — за ними дворы, сотрудники городских предприятий будут собирать мусор и листву на территориях около своих зданий.
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