Глава Боброва: «Будем искать пути возмещения ущерба пострадавшим от паводка» 

Пока горожане написали 4 заявления. Власти Боброва, до которого дошла большая вода, будут искать пути возмещения ущерба пострадавшим от паводка. Об этом журналистам «Вести-Воронеж» рассказал глава города Владимир Брызгалин в пятницу, 13 апреля. Брызгалин отметил, что ситуация в районе не катастрофическая, но проблема всё же есть. — Как в других регионах показывают, где вода по окна, такого у нет, сами видите. На полу есть, это неприятно, конечно. Паводковая комиссия работает, на сегодняшний день написано четыре заявления от жителей на возмещение ущерба. Поэтом у с комиссией сейчас будем заниматься, оценивать ущерб и пути его возмещения ущерба, — сообщил глава города. К 13 апреля уровень воды в Битюге поднялся более чем на пять метров. В зоне затопления оказались более 170 домов и 350 человек. Поселок Лушниковка находится прямо через мост от райцентра, — здесь стихия разошлась особенно сильно. Половодье разделило жителей посёлка на две части. Если одна ещё может передвигаться по суше, то остальные предпочли пересесть на лодки. Такое масштабное наводнение объясняется обильными осадками осенью и снегопадами в феврале и марте — выпало пять месячных норм. Кроме того, стекает вода с верховьев Битюга. Однако в местной администрации уверяют, от эвакуации отказались почти все. От домов до дороги жители добираются вплавь или в болотных сапогах. Место под солнцем — в прямом смысле этого слова — ищет себе домашний скот. Животные спасаются от воды на островках из песка.
Некоторые семьи не выдерживают и уезжают. Другие — не хотят бросать дома и ждут помощи. Например, в доме Раисы Лысиковой полностью нарушено водоснабжение, но не было даже подвоза воды. — Такое у нас впервые, и это шок. В домах вода: где по колено, где по щиколотку. Мы понимаем, что это стихия, но хотели бы получить какую-то помощь — хотя бы воды подвезти, — добавила горожанка. Между тем, спасатели пытаются помочь реке уйти. На аэроглиссере они обследуют воду и расчищают русло Битюга. Использовать моторную лодку нельзя — за винт могут зацепиться растения и мусор. Помимо этого, с огородов и приусадебных участков смывает мебель и садовый инвентарь. Река стала настолько широкой, что только деревья напоминают о том, что ранее тут была суша. Анна Авдеева, Евгений Лютов