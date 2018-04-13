«ВСМПО-Ависма» против разрыва контрактов с Boeing

Москва , 13 апреля — «Вести. Экономика». Российское "ВСМПО-Ависма" — крупнейший в мире производитель титана и титановых сплавов, изделий для авиакосмической отрасли — выступило против разрыва контрактов с Boeing как ответа на санкции США . Партнеры планируют открыть новый завод в 2018 г.

Корпорация «ВСМПО-Ависма» — мировой лидер по производству титановых штамповок для авиационной отрасли, производит треть мирового титана и 70% своей продукции отправляет на мировой рынок.

"Более чем 30-летние партнерские отношения с ведущими авиапроизводителями мира и отличная деловая репутация корпорации сделали ее неотъемлемой и значимой частью мировой экономики. Нарушение кооперационных связей, невыполненные бизнес-обязательства могут надолго, если не навсегда, вырвать нашу компанию из динамично развивающегося титанового рынка. Кроме этого в уральском регионе более 20 тыс. сотрудников окажутся в кризисной ситуации", — отмечается в заявлени «ВСМПО-Ависма».

"Мы надеемся на мудрость и дальновидность российских законодателей, которые, по нашему убеждению, не могут принять решение, способное негативно отразиться на российской титановой отрасли и экономике страны в целом", — заявили в корпорации.

Как сообщали «Вести. Экономика», в Госдуме сегодня объявили ответный перечень санкций против США: уже со следующей недели возможны прекращения поставок ракетных двигателей в США, титана для Boeing, а из США в РФ — американской продукции.

В 2006 г. Boeing и «ВСМПО-Ависма», мировой лидер по производству титановых штамповок для авиационной отрасли, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обработки титановых штамповок, а в июле 2009 г. совместное предприятие с равными долями Ural Boeing Manufacturing (UBM) начало свою работу.

В июне 2010 г. Boeing и «ВСМПО-Ависма» объявили о подписании 5-летнего соглашения на поставку титановых штамповок и штамповок первичной механической обработки для использования на Boeing 787, 777 и 737.