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Успех и безопасность. «Газпром добыча Уренгой» стал лучшим по охране труда
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Успех и безопасность. «Газпром добыча Уренгой» стал лучшим по охране труда 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Компания «Газпром добыча Уренгой» удостоена первого места среди 680 организаций по итогам Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность 2017».
Кроме того, предприятие заняло второе место во Всероссийском конкурсе на лучшее решение в области обеспечения безопасных условий труда «Здоровье и безопасность 2017» в номинации «Разработка и внедрение систем и методов подготовки специалистов в области охраны труда» с программным комплексом «Контроль за подготовкой и проверкой знаний персонала». Об этом ИА «Север-Пресс» сообщили в службе по связям с общественностью и средствами массовой информации «Газпром добыча Уренгой».
Золотую и серебряную медали, а также дипломы лауреатов конкурсов вручили главному инженеру — первому заместителю генерального директора «Газпром добыча Уренгой» Дмитрию Дикамову на Всероссийской неделе охраны труда в Сочи. Министерство труда и социальной защиты РФ отметило эффективность системы управления охраной труда предприятия, свидетельствующее о целенаправленной работе в области производственной безопасности, направленной на сохранение жизни и здоровья работников.
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