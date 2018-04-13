Успех и безопасность. «Газпром добыча Уренгой» стал лучшим по охране труда

Компания «Газпром добыча Уренгой» удостоена первого места среди 680 организаций по итогам Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность 2017».

Кроме того, предприятие заняло второе место во Всероссийском конкурсе на лучшее решение в области обеспечения безопасных условий труда «Здоровье и безопасность 2017» в номинации «Разработка и внедрение систем и методов подготовки специалистов в области охраны труда» с программным комплексом «Контроль за подготовкой и проверкой знаний персонала». Об этом ИА «Север-Пресс» сообщили в службе по связям с общественностью и средствами массовой информации «Газпром добыча Уренгой».