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Подмосковье выделило более 270 млн рублей на поддержку аграриев
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Подмосковье выделило более 270 млн рублей на поддержку аграриев 

Rambler News Service 2 часа назад
Подмосковье выделило более 270 млн руб. на поддержку аграриев, что помогло им купить элитные семена, удобрения, топливо и другие товары в преддверии начала весенних полевых работ, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
«Всего на оказание поддержки выделено более 270 млн руб., в том числе из бюджета Московской области — более 125 млн руб. Эта поддержка, позволила закупить элитные и недостающие семена, минеральные удобрения, химические средства защиты растений от вредителей, болезней и сорняков, запастись горюче-смазочными материалами», — приводит пресс-служба министерства слова Разина.
В министерстве добавили, что 14 апреля Разин посетит с рабочим визитом Серебряные Пруды и даст старт весенним полевым работам.
«Мы подошли к весенне-полевым работам. Необходимо провести их организованно в оптимальные агротехнические сроки. Рассчитываем за две-три недели основной сев провести. Важнейшей задачей является сохранение объёма посевных площадей. В целом посевная площадь в сельскохозяйственных предприятиях региона составит около 600 тысяч гектаров. Это более чем на 40 тысяч гектаров больше прошлогодних показателей», — отметил Разин.
Глава Минсельхозпрода региона подчеркнул, что первыми по традиции сеять начинают хозяйства южных районов Московской области — Серебряные Пруды, Луховицы, Домодедово, Зарайский и Ступинский районы. Северные районы вступают в посевную несколько позже.
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