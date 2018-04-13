Подмосковье выделило более 270 млн рублей на поддержку аграриев

Подмосковье выделило более 270 млн руб. на поддержку аграриев, что помогло им купить элитные семена, удобрения, топливо и другие товары в преддверии начала весенних полевых работ, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин

«Всего на оказание поддержки выделено более 270 млн руб., в том числе из бюджета Московской области — более 125 млн руб. Эта поддержка, позволила закупить элитные и недостающие семена, минеральные удобрения, химические средства защиты растений от вредителей, болезней и сорняков, запастись горюче-смазочными материалами», — приводит пресс-служба министерства слова Разина.

В министерстве добавили, что 14 апреля Разин посетит с рабочим визитом Серебряные Пруды и даст старт весенним полевым работам.

«Мы подошли к весенне-полевым работам. Необходимо провести их организованно в оптимальные агротехнические сроки. Рассчитываем за две-три недели основной сев провести. Важнейшей задачей является сохранение объёма посевных площадей. В целом посевная площадь в сельскохозяйственных предприятиях региона составит около 600 тысяч гектаров. Это более чем на 40 тысяч гектаров больше прошлогодних показателей», — отметил Разин.